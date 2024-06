Call Of Duty Black Ops 6: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

In occasione dell'evento Xbox Games Showcase 2024, Microsoft e Activision hanno annunciato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile per Sony PlayStation 5, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S e Windows PC a partire dal 25 ottobre 2024. I fan della serie possono già effettuare il preorder del gioco. Quindi, è il momento ideale per scoprire come assicurarsene una copia!

Call of Duty: Black Ops 6: cos'è e di cosa parla?

Call of Duty: Black Ops 6, sviluppato da Treyarch e Raven, è un elettrizzante sparatutto ambientato nei primi anni '90. Questo periodo di transizione e disordini politici globali, caratterizzato dalla fine della Guerra Fredda e dall'ascesa degli Stati Uniti come unica superpotenza, fornisce uno sfondo perfetto per una trama coinvolgente e senza rispetto per le regole d'ingaggio.

La campagna di Black Ops 6 promette un gameplay variegato e dinamico, con ambientazioni di ogni tipo che trasporteranno i giocatori attraverso scene ricche d'azione cinematografica, rapine e spionaggio del più alto livello. In poche parole, impossibile essere più Black Ops di così.

Call of Duty: Black Ops 6: caratteristiche del gioco

Black Ops 6 offre un'inimitabile esperienza multigiocatore, con 16 nuove mappe disponibili al lancio, di cui 12 mappe base 6v6 e 4 mappe Strike per partite 2v2 e 6v6. Questo garantisce una vasta gamma di scenari e modalità di gioco per ogni tipo di giocatore.

Non poteva mancare il ritorno della celebre modalità Zombi, con due nuove mappe inedite a round. I giocatori dovranno nuovamente farsi strada tra orde di non morti, con la promessa di ulteriori mappe e contenuti post-lancio che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di gioco.

Call of Duty: Black Ops 6: quando esce?

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Windows PC. Inoltre, il titolo sarà disponibile dal Day One sul servizio Xbox Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 6: chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco ideale per chiunque sia un appassionato del franchise di Call of Duty e desideri vivere un'esperienza di gioco immersiva e ricca di adrenalina. Questo titolo si rivolge particolarmente a coloro che amano i thriller di spionaggio e sono attratti da narrazioni complesse ambientate in contesti storici realistici, come i primi anni '90, un periodo cruciale segnato dalla fine della Guerra Fredda. Gli appassionati di storie ben costruite troveranno in Black Ops 6 una trama avvincente e ricca di colpi di scena, che riflette le tensioni e i cambiamenti geopolitici di quell'epoca.

Call of Duty: Black Ops 6: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, potete prenotare Call of Duty: Black Ops 6 su vari store online. Vi consigliamo di tenere d'occhio le principali piattaforme di e-commerce per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate la vostra copia di Call of Duty: Black Ops 6 per non perdere l'occasione di vivere un'avventura straordinaria. Con il lancio che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

PS5

Gamestop - Standard Edition | 80,98€

PS4

Gamestop - Standard Edition | 80,98€

Xbox