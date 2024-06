BMW M4 GT3 e BMW M Hybrid V8 LEGO a 43€ per chi ama le corse!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo il set BMW M4 GT3 e BMW M Hybrid V8 LEGO, disponibile su Amazon a soli 43€, rispetto al prezzo originale di 49,99€. Offre una riduzione di prezzo del 14%, permettendo un risparmio notevole su due modellini di auto LEGO minuziosamente dettagliati. Pensato sia per bambini dai 9 anni in su che per adulti collezionisti, include due veicoli BMW con autentici design M Motorsport, completi di minifigure di piloti. Non solo i piccoli potranno divertirsi a costruire e gareggiare con queste auto, ma avranno anche il piacere di esporre i modelli una volta completati. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di corse.

Set LEGO BMW M4 GT3 e BMW M Hybrid V8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set BMW M4 GT3 e BMW M Hybrid V8 LEGO è ricco di dettagli che rispecchiano le vere auto da corsa BMW, e soddisfa il desiderio di costruzione e gioco, offrendo ore di divertimento e nelle gare tra macchinine. È ideale anche per gli adulti, che troveranno in questi modellini un'aggiunta di valore alla propria collezione, grazie ai dettagli fedeli agli originali e alla possibilità di esporre con orgoglio questi capolavori di ingegneria LEGO. Al di là dell'aspetto ludico, il set stimola la creatività e il problem solving, evocando l'interesse per la meccanica e il design automobilistico.

Ogni macchinina riflette fedelmente le caratteristiche reali delle auto, inclusi elementi come tubi di scarico, diffusori, alettoni posteriori, livrea BMW M Motorsport e dettagli interni. Inoltre, ogni modello viene fornito con una minifigure di pilota con casco, capigliatura e chiave inglese. Il modello BMW M4 GT3 misura 6 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.

Con un prezzo iniziale ridotto da 49,99€ a 43€, questo set BMW LEGO rappresenta una scelta eccellente sia per giovani appassionati in cerca di avventure, sia per gli adulti collezionisti che desiderano esporre queste magnifiche riproduzioni. Vi consigliamo l'acquisto di questo set per la sua fedeltà nei dettagli, la qualità costruttiva e il valore ludico ed espositivo. È il modo perfetto per entrare nel mondo di LEGO Speed Champions, spingendo la passione per le corse a un livello totalmente nuovo.

