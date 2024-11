Black Friday MediaWorld, le offerte da non lasciarsi sfuggire

L'evento più atteso dell'anno per lo shopping è ormai alle porte! Quest'anno il Black Friday cade il 29 novembre 2024, ma le promozioni inizieranno già nelle settimane precedenti, prolungandosi anche dopo, fino al Cyber Monday, previsto per il 2 dicembre 2024. Questo periodo di sconti è perfetto per anticipare gli acquisti natalizi e approfittare di occasioni uniche per risparmiare su articoli di ogni genere.

Uno degli e-commerce che merita sicuramente attenzione è MediaWorld, che ha già iniziato a svelare le prime offerte con una serie di promozioni a ondate. Con un catalogo vastissimo, troverete senza dubbio sconti interessanti su tantissimi articoli. Essendo uno dei principali punti di riferimento per l’elettronica di consumo, vi aspettano grandi riduzioni su elettrodomestici, dispositivi informatici e molto altro. In questo articolo vogliamo suggerirvi di monitorare alcuni prodotti che potrebbero subire significativi ribassi, basandoci su quanto osservato negli scorsi anni.

La vostra attenzione dovrebbe focalizzarsi su categorie chiave come smart TV, computer portatili e tablet, senza dimenticare i più recenti smartphone che spesso vengono proposti a prezzi estremamente vantaggiosi durante il Black Friday. Anche gli elettrodomestici per la casa, dai frigoriferi alle lavatrici, insieme a piccoli dispositivi per la cucina, rientrano tra gli articoli che solitamente beneficiano di sconti considerevoli.

Tuttavia, è importante sottolineare che non vi è alcuna garanzia che i prodotti citati saranno effettivamente scontati durante l'evento. Tuttavia, si tratta di articoli che in passato hanno ricevuto tagli di prezzo notevoli. Continuate a seguire il sito ufficiale di MediaWorld e iscrivetevi alla loro newsletter per non perdervi le offerte più interessanti. Per un aggiornamento costante, seguite anche i nostri canali social: le promozioni più vantaggiose potrebbero esaurirsi rapidamente!

Vedi le offerte su MediaWorld

MSI Cyborg 15

Il notebook gaming MSI Cyborg 15 A12VF-478IT è una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate in un design compatto. Equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 12650H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, questo laptop è progettato per offrire una fluidità ottimale durante le sessioni di gioco più intense. Con un display da 15,6" Full HD, potrete godere di immagini dettagliate e colori vividi, ideali per i giochi con grafiche avanzate. La memoria RAM da 16 GB e l'unità SSD da 1 TB garantiscono un caricamento rapido dei giochi e un multitasking senza interruzioni. Grazie al sistema di raffreddamento avanzato, il notebook rimane efficiente anche durante lunghe sessioni di gioco, evitando il surriscaldamento. Il design sottile e futuristico, con retroilluminazione personalizzabile, si adatta perfettamente agli appassionati di gaming che cercano stile e performance. Inoltre, la tastiera è progettata per garantire una risposta rapida, mentre la durata della batteria è ottimizzata per supportare lunghe sessioni senza interruzioni. Con Windows 11 preinstallato, il Cyborg 15 vi permette di accedere a tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti, rendendolo un compagno perfetto sia per il gaming che per le attività quotidiane.

Vedi su MediaWorld

ASUS TUF Gaming VG279Q3A

Il monitor ASUS TUF Gaming VG279Q3A è una soluzione ideale per chi cerca una qualità di visualizzazione eccezionale e una risposta rapida per il gaming. Con un pannello IPS da 27" e risoluzione Full HD, questo monitor offre immagini nitide e colori realistici. La sua frequenza di aggiornamento di 180 Hz garantisce una fluidità straordinaria, riducendo al minimo il motion blur, rendendolo perfetto per giochi d'azione e sparatutto in prima persona. Il tempo di risposta di 1 ms assicura che ogni comando venga eseguito con precisione, fornendo un vantaggio competitivo nei giochi online. Supporta tecnologie avanzate come Adaptive-Sync e FreeSync, che eliminano il tearing dello schermo per un'esperienza visiva senza interruzioni. L'ASUS TUF Gaming è anche dotato di modalità Eye Care, che riduce l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico permette di regolare l'inclinazione e l'altezza per un comfort ottimale. Con un'ampia gamma di connessioni, tra cui HDMI e DisplayPort, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, offrendo versatilità e prestazioni senza compromessi.

Vedi su MediaWorld

Logitech G PRO X Headset 7.1

Le cuffie Logitech G PRO X 7.1 sono pensate per i gamer che richiedono un audio di alta qualità e comunicazioni chiare. Dotate di audio surround 7.1, offrono un'immersione totale nei giochi, permettendo di percepire ogni dettaglio e movimento dell'avversario. Il microfono removibile con tecnologia Blue VO!CE migliora la qualità della voce, eliminando i rumori di fondo, rendendole ideali per il gaming competitivo e lo streaming. La struttura leggera ma robusta, realizzata in acciaio e alluminio, garantisce una lunga durata senza sacrificare il comfort. I cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle offrono un isolamento acustico eccellente, mentre il design over-ear permette di indossarle per ore senza affaticamento. Compatibili con PC, console e dispositivi mobili, queste cuffie garantiscono una versatilità straordinaria. La tecnologia DTS Headphone 2.0 porta l'audio a un nuovo livello, consentendo di individuare con precisione la provenienza dei suoni, un vantaggio fondamentale nei giochi competitivi. Con il software G HUB, potrete personalizzare l'equalizzatore e i profili audio per adattarli al vostro stile di gioco.

Vedi su MediaWorld

Acer Predator Orion 3000

Il Acer Predator Orion 3000 PO3 è un potente PC desktop gaming progettato per i giocatori che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Equipaggiato con un processore Intel Core i7 14700F e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, questo sistema è in grado di gestire i giochi più esigenti a impostazioni elevate senza sforzo. Con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, le prestazioni di questo PC sono ottimizzate per tempi di caricamento rapidi e multitasking senza lag. Il design aggressivo con illuminazione RGB personalizzabile si adatta perfettamente a qualsiasi setup da gaming. Il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni più intense, garantendo prestazioni stabili e durature. La connettività è garantita da porte USB di ultima generazione e Wi-Fi 6, offrendo un’esperienza senza interruzioni, sia per il gaming online che per lo streaming. Con il supporto per Windows 11, il Predator Orion 3000 vi offre accesso a tutte le funzionalità più recenti per un’esperienza di gioco superiore.

Vedi su MediaWorld

Razer BlackShark V2 X

Le Razer BlackShark V2 X sono cuffie gaming che combinano leggerezza, comfort e prestazioni audio eccellenti. Dotate di driver TriForce da 50 mm, offrono un suono chiaro e ricco di dettagli, perfetto per immergersi completamente nel gioco. Il microfono cardioide è progettato per catturare la vostra voce in modo cristallino, eliminando i rumori di sottofondo, rendendole ideali per il gaming competitivo. Il design ergonomico e leggero, insieme ai cuscinetti in memory foam, garantisce un comfort prolungato anche durante sessioni di gioco di diverse ore. L’isolamento acustico avanzato permette di concentrarsi sul gioco senza distrazioni esterne. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, console e smartphone, queste cuffie offrono una versatilità straordinaria. Con il software Razer Synapse, è possibile personalizzare l'equalizzatore audio per ottenere un suono ottimizzato in base alle vostre preferenze, garantendo un'esperienza di gioco su misura.

Vedi su MediaWorld