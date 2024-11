Black Friday Instant Gaming: Le offerte continuano con Silent Hill 2 e altro ancora!

Instant Gaming ha dato il via al tanto atteso Black Friday 2024, un evento imperdibile per gli appassionati di videogiochi, con sconti eccezionali su una selezione di titoli di successo. Se desiderate arricchire la vostra libreria con giochi di qualità a prezzi mai visti prima, questo è il momento giusto per approfittare di queste promozioni esclusive. Le offerte includono grandi classici e le ultime novità per PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox, tutto comodamente accessibile da casa vostra.

Offerte Black Friday Instant Gaming, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti di oggi spicca Silent Hill 2, proposto a soli 36,99€, con uno sconto straordinario del 47,15% rispetto al prezzo di listino di 69,99€. Questo remake vi trasporterà nuovamente nell'atmosfera inquietante e ricca di suspense che ha reso leggendaria la serie.

Se amate gli scontri mozzafiato e i combattimenti iconici, non lasciatevi sfuggire Dragon Ball: Sparking! Zero, disponibile a 50,99€, con uno sconto del 27,15% sul prezzo originale. Il gioco vi permetterà di immergervi nel dinamico universo di Dragon Ball, tra battaglie spettacolari e personaggi indimenticabili.

Gli appassionati di horror troveranno irresistibile Resident Evil 4 Gold Edition, offerto a soli 18,99€, con un incredibile sconto del 62,01% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. Questa edizione completa include il gioco base e contenuti aggiuntivi, per un’esperienza di gioco intensa e avvincente.

Le offerte del Black Friday di Instant Gaming dureranno per un periodo limitato, quindi non lasciatevi scappare questa opportunità! Visitate la pagina principale ogni giorno per scoprire nuove promozioni esclusive, sconti su preorder e offerte su abbonamenti e carte regalo. Arricchite la vostra libreria digitale con i migliori giochi del momento, tutto a prezzi irripetibili.

