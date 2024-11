Black Friday Instant Gaming: tantissimi giochi e gift card a PREZZI IMPERDIBILI!

Il Black Friday 2024 è finalmente arrivato, portando con sé una valanga di offerte imperdibili su Instant Gaming. Fino al 2 dicembre, avete l'opportunità di arricchire la vostra libreria digitale con una vasta gamma di giochi per PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox, oltre a abbonamenti e carte regalo a prezzi scontatissimi.

Vedi offerte su Instant Gaming

Offerte Black Friday Instant Gaming, perché approfittarne?

Tra le promozioni più allettanti, spicca Balatro, disponibile a soli 7,99€, con uno sconto del 43%. Questo titolo offre un'esperienza di gioco unica, combinando elementi di strategia e azione in un mondo affascinante. Per gli appassionati di sparatutto cooperativi, Helldivers 2 è proposto a 25,99€, con una riduzione del 35%, permettendovi di immergervi in intense battaglie intergalattiche insieme ai vostri amici. Gli amanti del mondo magico non possono lasciarsi sfuggire Hogwarts Legacy Deluxe Edition, in vendita a 15,99€, con uno sconto eccezionale del 77%, offrendo un viaggio indimenticabile nell'universo di Harry Potter.

Oltre ai giochi, Instant Gaming propone sconti su preordini, abbonamenti, carte regalo e punti. Ad esempio, potete ottenere una Nintendo eShop Card dal valore di 50€ a soli 44,99€, o un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Core per 13,99€, garantendovi l'accesso a un vasto catalogo di titoli a un prezzo contenuto.

Le offerte sono in continua evoluzione, con nuove promozioni che vengono aggiunte quotidianamente. Per non perdere nessuna occasione, è consigliabile visitare regolarmente il sito di Instant Gaming e scoprire le ultime novità. Questa è l'opportunità perfetta per espandere la vostra collezione di giochi e vivere nuove avventure digitali senza svuotare il portafoglio.

Non lasciatevi sfuggire queste promozioni esclusive del Black Friday 2024 su Instant Gaming. Che siate giocatori occasionali o hardcore, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Affrettatevi, le offerte sono valide solo per un periodo limitato!

