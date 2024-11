Black Friday Humble Bundle: tantissimi giochi a PREZZI STRACCIATI!

Il Black Friday è arrivato anche su The Humble Store, e con lui una marea di sconti imperdibili su migliaia di giochi per PC, Mac, Linux e Android. Che siate fan dell’horror, delle avventure più cosy o delle esperienze action adrenaliniche, troverete il titolo perfetto per voi. E come se non bastasse, acquistando su The Humble Store potete supportare una causa benefica a vostra scelta, rendendo ogni acquisto un gesto di solidarietà.

Offerte Black Friday di Humble Bundle, perché approfittarne?

Tra le tante offerte disponibili spicca quella sul nuovo Silent Hill 2 di Konami e Bloober Team, che riportano alla luce uno dei capolavori più acclamati di sempre, con un remake che rasenta la perfezione. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Silent Hill 2 si presenta al pubblico moderno come l’horror psicologico per eccellenza, capace di rinnovarsi senza perdere la sua essenza oscura e audace. Con un’atmosfera inquietante e un comparto grafico mozzafiato, è il momento ideale per rivivere (o scoprire) questa pietra miliare del gaming.

Ottimo anche il prezzo di The Plucky Squire! Entrate nel magico libro delle avventure di Jot, un piccolo eroe che osa sfidare le convenzioni del genere. The Plucky Squire vi conquisterà con il suo stile unico e il gameplay che mescola puzzle, platform e azione. Certo, è necessario conoscere l’inglese per apprezzarlo pienamente, ma il viaggio che offre è un’esperienza incantevole che rimarrà nel cuore di chiunque ami i videogiochi capaci di innovare. Qui trovate la nostra recensione.

Infine, vi segnaliamo l'offerta su Neva. Dagli autori di GRIS arriva un’opera breve ma intensa, che combina una narrazione simbolica con un gameplay più complesso rispetto al suo predecessore. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Neva esplora temi profondi come la vita e la perdita, avvolgendoli in una direzione artistica straordinaria. Sebbene alcune soluzioni di gioco possano sembrare familiari, il titolo rappresenta un passo in avanti per Nomada Studio, dimostrando ancora una volta la loro maestria nel creare esperienze indimenticabili.

Non aspettate troppo! Le offerte del Black Friday 2024 su The Humble Store sono un’occasione imperdibile per ampliare la vostra libreria di giochi, risparmiare e fare del bene. Ogni giorno nuovi titoli vengono aggiunti, quindi tenete d’occhio il catalogo e preparatevi a scoprire il vostro prossimo grande gioco!

