SUPER sconto per Bitzee, il nuovo cucciolo digitale erede del Tamagotchi! (-25%)

Molti della mia generazione sono cresciuti divertendosi con un Tamagotchi (o imitazioni affini), un piccolo videogioco che permetteva, attraverso uno schermo, di prendersi cura di un cucciolo virtuale che aveva bisogno di essere cibato, accudito e coccolato. Ebbene, quest'idea di gioco adorabile oggi si è evoluta ed è ancora un'ottima idea regalo per i giovanissimi (o per i nostalgici), come dimostra il successo dei cuccioli digitali Bitzee. Questo giocattolo è oggi in sconto del 25% grazie alle offerte di primavera di Amazon e vi permette di divertirvi spendendo solo 29,90€.

Cucciolo digitale Bitzee, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bitzee è la scelta ideale per bambine e bambini di 5 anni in su che amano gli animali e il mondo digitale. Questo giocattolo offre un'esperienza interattiva unica, permettendo ai più piccoli di accudire e crescere un cucciolo virtuale in 3D che reagisce al loro tocco. Grazie alla possibilità di sbloccare fino a 15 personaggi diversi, come gatti, conigli e unicorni, il Bitzee si rivela un ottimo strumento per incoraggiare la creatività e la responsabilità nei bambini, oltre a fornire un divertimento senza fine con giochi e outfit da scoprire.

Questo animale elettronico virtuale da accudire è quindi perfetto per i genitori che desiderano regalare ai propri figli un giocattolo educativo e interattivo, capace di stimolare l'affetto e l'attenzione verso gli animali, pur rimanendo all'interno di un contesto sicuro e controllato. Con la sua ampia gamma di personaggi collezionabili e le sorprese da sbloccare mano a mano che il cucciolo cresce, il Bitzee garantisce ore di divertimento e responsabilizzazione.

Insomma, si tratta di una proposta di gioco diversa rispetto alle solite, che aiuterà i vostri piccoli amici a scoprire l'amore per gli animali e il senso di responsabilità necessario per prendersi cura di un vero cucciolo. Normalmente venduto a 39,99€, il cucciolo digitale Bitzee oggi si porta a casa con solo 29,90€ — uno sconto ottimo, ancora di più se magari avete due figli e dovete comprarne due, risparmiando così 10€ sull'acquisto di ognuno.

Vedi offerta su Amazon