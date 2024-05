Mini PC con Ryzen 9 e 32GB di RAM con uno SCONTO di 100€!

Il Beelink SER6 smentisce chiunque pensi che i mini PC siano poco potenti. Con un potente processore AMD Ryzen 9 6900HX e 32 GB di RAM DDR5, questo modello ultracompatto sfida le convenzioni. E oggi c'è un'offerta imperdibile su Amazon: è disponibile con uno sconto di oltre 100€, al prezzo di 594,15€ anziché 699€.

Beelink SER6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Beelink SER6 rappresenta un'ottima scelta per gli utenti che desiderano un mini PC potente e versatile. Grazie al processore AMD Ryzen 9 6900HX, che può raggiungere frequenze elevate fino a 4,9 GHz, e ai 32 GB di DDR5 RAM, è particolarmente indicato per gli appassionati di intrattenimento domestico. Questo include una navigazione web fluida, lo streaming video senza interruzioni e persino il gameplay di titoli che non richiedono la potenza di una scheda video dedicata.



Inoltre, è ideale per studenti e professionisti in cerca di una soluzione affidabile per le attività d'ufficio, grazie alla sua capacità di supportare fino a tre display 4K contemporaneamente, migliorando così l'efficienza del lavoro. Con un ampio spazio di archiviazione di 500GB M.2 SSD, espandibile fino a 4TB, offre inoltre abbondante spazio per memorizzare una vasta gamma di file e applicazioni.

Il Beelink SER6 è dotato di connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una porta LAN Ethernet da 2.5 Gbps ed assicura una connessione affidabile e di alta velocità. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per una vasta gamma di ambienti lavorativi. Oggi lo trovate in offerta a 594,15€ con lo sconto del 15%.

Vedi offerta su Amazon