Auto da Corsa e Trasportatore LEGO: prezzo top! 24€!

L'Auto da Corsa e Trasportatore LEGO è in offerta su Amazon a 23,99€, rispetto al prezzo originale di 29,99€. Questo set, perfetto dai 6 anni in su, include un camion giocattolo trasportatore e una macchina da corsa, insieme alle minifigure del pilota e del camionista. Con 328 pezzi, offre ore di divertimento e gioco, promuovendo la creatività e l’immaginazione grazie alla possibilità di combinare questo set con altri della gamma LEGO City. Una riduzione del 20% per un regalo coinvolgente che stimola la passione per la costruzione e le corse.

Auto da Corsa e Trasportatore LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Auto da Corsa e Trasportatore LEGO è l'acquisto perfetto dai 6 anni in su, per ragazzini che nutrono una passione per i veicoli e l'emozione delle competizioni. È ideale anche per sviluppare la creatività e le abilità manuali dei più piccoli, guidandoli attraverso la costruzione del camion e della macchina da corsa, accompagnati dalle minifigure del pilota e del camionista. Con una guida interattiva tramite l'app LEGO Builder, permette ai piccoli costruttori di esplorare i modelli in 3D, garantendo un'esperienza coinvolgente.

Con 328 pezzi, il set presenta la costruzione di un dettagliato camion trasportatore e di un'auto da corsa, ma anche le minifigure di un camionista e di un pilota con casco. Il modello del camion include una rampa funzionante per caricare e scaricare l'auto da corsa, aggiungendo un livello di interazione e realismo al gioco.

A un prezzo di solo 23,99€, ridotto dai 29,99€ originali, l'Auto da Corsa e Trasportatore LEGO rappresenta un'offerta imperdibile per chi cerca un set significativo che combina gioco, apprendimento e sviluppo delle capacità motorie. Fa parte della gamma LEGO City, e apre le porte a un mondo di gioco senza limiti, dove ogni costruttore può aggiungere la propria storia. Lo consigliamo per il suo valore educativo, il potenziale creativo e la capacità di tenere impegnati i bambini in ore di gioco costruttivo.

Vedi offerta su Amazon