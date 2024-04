Prezzo MINIMO storico per questi ottimi auricolari Creative

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 sono ora disponibili al prezzo più basso mai visto su Amazon, pari a soli 152,99€ grazie a uno sconto del 15% su Amazon, rispetto al prezzo originale di 179,99€. Questi auricolari true wireless, leggeri e confortevoli, sono dotati di tecnologia xMEMS e driver dinamici da 10 mm, offrendo un'esperienza audio di alta qualità. La nuova tecnologia Bluetooth LE Audio assicura un audio wireless eccezionale, mentre l'ANC adattivo permette di eliminare i rumori di fondo o di passare alla Modalità Ambiente quando necessario. La loro lunga durata della batteria li rende ideali per lunghe giornate fuori casa e per i viaggi.

Creative Aurvana Ace 2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 sono la scelta ideale per gli appassionati di musica che desiderano un audio di alta qualità. Grazie alla tecnologia xMEMS e ai driver dinamici da 10 mm, supportati dalla tecnologia aptX Lossless, questi auricolari offrono un audio cristallino, immergendovi completamente nella vostra musica. Con la modalità Unicast supportata dalla nuova tecnologia Bluetooth LE Audio, potrete godere di un audio fluido e di alta qualità senza fili, con un consumo energetico ridotto.

Per coloro che cercano comfort e praticità, gli Aurvana Ace 2 sono insomma l'ideale. La loro custodia di ricarica trasparente con nucleo in rame non solo è esteticamente gradevole, ma offre anche fino a 24 ore di durata della batteria, assicurandovi musica per l'intera giornata. Inoltre, grazie all'ANC adattivo, potrete eliminare i rumori indesiderati o attivare la Modalità Ambiente per ascoltare l'ambiente circostante quando lo desiderate. Con sei microfoni integrati e la tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc, gli Aurvana Ace 2 sono perfetti anche per chiamate vocali cristalline, rendendoli un accessorio essenziale sia per il lavoro che per il tempo libero.

Gli auricolari Creative Aurvana Ace 2 rappresentano insomma un investimento eccellente per chi cerca un audio di alta qualità, una cancellazione del rumore avanzata e una comoda durata della batteria. Con l'aggiunta delle tecnologie Bluetooth LE Audio e modalità Unicast, questi auricolari sono all'avanguardia per l'ascolto di musica e le comunicazioni in movimento. E con l'offerta lampo di oggi, potete comprarli al prezzo minimo storico!

