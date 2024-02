Notebook gaming ASUS al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-100€)

In cerca di un nuovo notebook gaming? Date un'occhiata al potente ASUS TUF Gaming F15 disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 799,00€, rispetto a quello originale di 899,00€, permettendovi di godere così di uno sconto del 11%. Non perdete l'occasione di portare le vostre sessioni di gioco e multitasking a un nuovo livello, grazie a questo prestante computer portatile.

Notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 è il compagno ideale per gli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello e a un'esperienza visiva senza eguali. Grazie al suo display 15,6" FHD da 144Hz con tecnologia Adaptive-Sync, questo notebook è capace di offrire un gameplay ultra-fluido, riducendo i lag e eliminando il tearing visivo, elementi chiave per chi desidera immergersi completamente nei propri giochi preferiti. Il suo design leggero e resistente lo rende, inoltre, perfetto per essere portato sempre con sé, soddisfacendo così le esigenze di chi necessita di un dispositivo affidabile anche per la creazione di contenuti e per il lavoro ad alta intensità.

La combinazione tra la potente CPU Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB assicura elevate performance sia in gioco che in applicazioni professionali. Pertanto, è consigliato a chi cerca non solo un notebook di gaming ma un vero e proprio centro di intrattenimento e lavoro, capace di soddisfare elevate esigenze di prestazione e portabilità. A completare la dotazione tecnica, troviamo 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 offre un'eccellente combinazione di prestazioni, qualità costruttiva e funzionalità pensate per il gaming. Grazie al suo potente processore, alla GPU NVIDIA e al display ad alta frequenza di aggiornamento, è ideale per chi cerca un'esperienza di gioco senza compromessi. Con un prezzo ridotto da 899€ a 799€, rappresenta un'ottima opportunità per portarsi a casa un computer portatile di qualità.

