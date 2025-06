Qualche giorno fa vi ho riportato la notizia relativa al problema di Gex Trilogy su Nintendo Switch 2, con una serie di incomprensioni che hanno portato il titolo a essere presente su eShop pur se non funzionante.

Il titolo è stato pubblicato da Limited Run Games, il cui motore Carbon Engine dedicato alle rimasterizzazioni di giochi molto vecchi sembra essere completamente incompatibile con la nuova console Nintendo.

Per questo Gex Trilogy non funziona su Nintendo Switch 2, nonostante sia segnalato come tale. Al punto che Nintendo non fornisce nemmeno rimborsi e consiglia addirittura di leggere siti esterni di recensioni per informarsi all'acquisto.

Dopo l'aggiornamento promesso da Limited Run Games per sistemare il Carbon Engine la situazione non sembra essere cambiata, e la vita di Gex Trilogy su Switch 2 ha preso un'altra piega surreale.

Limited Run Games ha infatti richiesto a Nintendo di rimuovere temporaneamente il gioco dall'eShop di Switch 2, dopo aver constatato che i problemi tecnici persistono nonostante l'ultimo aggiornamento firmware della console (tramite VGC).

La decisione arriva in seguito a una settimana intensa di verifiche e test, durante la quale Limited Run Games ha monitorato attentamente il comportamento dei propri titoli sulla nuova piattaforma Nintendo.

L'aggiornamento firmware rilasciato da Nintendo ha rappresentato una svolta significativa per la maggior parte dei titoli problematici di Limited Run Games. Ben 12 giochi dell'editore che non funzionavano correttamente su Switch 2 hanno ritrovato piena funzionalità dopo l'installazione dell'update. Tra questi figurano titoli popolari come Bill & Ted's Excellent Retro Collection, Shantae, Tomba! Special Edition e Jurassic Park Classic Games Collection, tutti accomunati dall'utilizzo del Carbon Engine.

Limited Run Games ha spiegato che, non avendo chiarezza sui tempi necessari per una risoluzione via firmware per Gex Trilogy, ha deciso di sviluppare internamente una patch correttiva. L'azienda ha già sottoposto questa correzione a Nintendo la settimana scorsa, ma i tempi di approvazione si sono allungati a causa della festività del Juneteenth negli Stati Uniti.

Per ora continuiamo a consigliarvi di non comprare Gex Trilogy su Switch 2, ma ci sono altri modi per farlo.