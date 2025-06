A quasi tre anni dall’annuncio del recast di Geralt di Rivia – con Henry Cavill che lascia il ruolo e Liam Hemsworth pronto a impugnare le spade – Netflix ha svelato i primi dettagli concreti su come la transizione verrà giustificata all’interno della narrazione di The Witcher. E no, non sarà un semplice “nuovo volto, stessa storia”.

Attenzione, però: da ora seguono potenziali spoiler sulla serie tratta dai libri e dal gioco (che trovate su Amazon).

Secondo quanto emerso, la Stagione 4 si aprirà con una cornice narrativa ispirata ai romanzi, ambientata 100 anni dopo gli eventi principali, in cui la giovane Nimue (interpretata da Eve Ridley) è affascinata dalle leggende di Geralt, Ciri e Yennefer.

La ragazza ascolta i racconti del vecchio Stribog (Clive Russell), un cantastorie errante che narra le gesta dello Strigo ai bambini del villaggio in cambio di cibo.

Durante uno di questi racconti, la serie ci mostrerà una sequenza di combattimento tra Geralt e Vilgefortz, già vista in parte nella Stagione 3, ma con piccole variazioni a ogni taglio di scena: una volta Geralt indossa la camicia nera dell’ultima stagione, un’altra volta l’armatura della seconda.

In questo montaggio, Liam Hemsworth prenderà ufficialmente il posto di Cavill nei panni del Lupo Bianco.

La spiegazione implicita? Le leggende si modificano col tempo, e ciò che vediamo è “la vera versione” raccontata da Stribog.

In sostanza, Netflix sta giocando con la fallibilità della memoria e la mitologia del racconto orale per giustificare il nuovo volto di Geralt, senza cambiare nulla negli altri personaggi.

Ma non finisce qui: nella Stagione 5, questa cornice narrativa si espanderà in un vero e proprio arco narrativo, con l’introduzione di Condwiramurs Tilly (Liv Andrusier), una oneiromante esperta nell’interpretazione dei sogni.

Il suo ruolo è centrale ne La Signora del Lago, romanzo conclusivo della saga letteraria: Condwiramurs, assieme a una Nimue ormai adulta, cerca di ricostruire la vera storia di Ciri tramite sogni e visioni, approfondendo così la natura leggendaria della protagonista.

Infine, si parla anche dell’arrivo di un misterioso pescatore, noto come Fisher King, futuro amante di Nimue. E con riferimenti sempre più espliciti all’universo arturiano (Galahad incluso), ci si chiede: Netflix sarà davvero pronta a tuffarsi a capofitto nel mito di Camelot?

Quello che è certo è che la Stagione 4 userà la metafora del mito per giustificare il cambiamento, mentre la Stagione 5 trasformerà quella cornice in una storia vera e propria, espandendo la mitologia di The Witcher verso territori ancora inesplorati.