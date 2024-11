ASUS ROG Ally al MIMINO STORICO: prestazioni da desktop in formato portatile!

Se siete alla ricerca di una console portatile che unisca prestazioni da gaming professionale e portabilità, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. ASUS ROG Ally è ora disponibile a soli 494€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso recente di 525€. Si tratta di un'occasione imperdibile per portare a casa una console all'avanguardia a un prezzo mai visto prima. Vi suggeriamo anche di leggere la nostra recensione completa per ulteriori informazioni.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Ally è il dispositivo perfetto per i gamer che cercano prestazioni elevate senza compromessi, ovunque si trovino. Dotata di un monitor touchscreen da 7" con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 120Hz e design Glossy, questa console assicura immagini fluide e dettagliate per un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il cuore pulsante di ROG Ally è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, che garantiscono velocità e fluidità in tutte le applicazioni, anche le più esigenti. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le piattaforme di gioco più popolari e potrete utilizzare la console come un PC portatile a tutti gli effetti.

ROG Ally non è solo potente, ma è anche progettata per offrire comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico, combinato con un sistema di dissipazione a doppia ventola, mantiene la console fresca anche sotto sforzo. Inoltre, la batteria si ricarica al 50% in soli 30 minuti, permettendovi di tornare in azione senza lunghe attese.

La connettività è un altro punto di forza: con il supporto per WiFi 6E, potrete godere di connessioni rapide e stabili, mentre la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e utilizzare una SD card per espandere la memoria rende questa console estremamente versatile.

Questa console rappresenta l’eccellenza del gaming portatile, unendo prestazioni di livello desktop a una portabilità senza precedenti. È perfetta per chi desidera giocare ai titoli più recenti in mobilità, senza rinunciare alla qualità. Inoltre, grazie al supporto per lo streaming e alla compatibilità con i principali canali social, è ideale anche per i content creator.

Questa console rappresenta l'eccellenza del gaming portatile, unendo prestazioni di livello desktop a una portabilità senza precedenti.

