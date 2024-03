SCONTO di 120€ su questo ottimo notebook Asus grazie ad un COUPON!

Se siete sul mercato alla ricerca di un laptop Windows 11, vi interesserà sapere che uno dei modelli più apprezzati su Amazon è attualmente offerto con un notevole sconto. Utilizzando il coupon disponibile sulla pagina del prodotto, del valore di 120€, potete portarvi a casa l'ASUS ExpertBook, dotato di processore Intel i5 di 12a generazione, a un prezzo di soli 679€, rispetto a quello originale di 799€. Quest'offerta comprende anche Windows 11 Pro, un mouse wireless, uno zaino e la garanzia italiana.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 120€ durante il checkout

Computer portatile ASUS ExpertBook, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop si rivolge a professionisti e studenti universitari in cerca di una macchina performante, affidabile e pronta per ogni esigenza. Equipaggiato con un processore Intel i5 di ultima generazione, 16 GB di memoria RAM e un'unità SSD da 512 GB, è ideale per chi ha bisogno di alte prestazioni per gestire più attività contemporaneamente e utilizzare software avanzati. Il display Full HD da 15,6 pollici e la GPU Intel Iris Xe assicurano una qualità visiva ottimale sia per il lavoro che per il tempo libero.

La connessione Wi-Fi 6 garantisce velocità e stabilità di rete, fondamentali per videoconferenze senza interruzioni e per lo streaming, mentre l'autonomia della batteria fino a 6 ore supporta l'uso prolungato anche in mobilità. La webcam HD integrata con copertura per la privacy soddisfa le necessità di chi tiene alla sicurezza dei propri dati personali. Il design sottile e leggero, unito alla garanzia di 24 mesi, offre un equilibrio perfetto tra portabilità e affidabilità. Con Windows 11 Pro e Libre Office preinstallati, questo laptop è pronto a supportarvi nelle vostre attività quotidiane.

Alla luce dell'offerta di 679€, dopo l'applicazione del coupon, l'ASUS ExpertBook emerge come una scelta pregevole per chi è alla ricerca di un laptop affidabile e performante, pronto all'uso. La sua dotazione, che include un mouse wireless e uno zaino ASUS, oltre a prestazioni di alto livello e una costruzione leggera, rappresenta un investimento intelligente. L'aggiunta della garanzia italiana e dell'assistenza tecnica rende questo acquisto ancora più sicuro. È, senza dubbio, un laptop raccomandato per la sua affidabilità, le prestazioni superiori e la convenienza.

Vedi offerta su Amazon