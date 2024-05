Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition per PC a 17€!

Oggi Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition per PC è disponibile a soli 17,25€ anziché 23€. Vi aspetta un avvincente viaggio nell'antica Grecia, dove il vostro destino vi attende. Con un'imperdibile riduzione del 25%, l'Ultimate Edition include il gioco base, il pacchetto deluxe e il season pass, arricchendo l'esperienza di gioco con contenuti esclusivi. Non perdete l'occasione di vivere un'avventura epica, viaggiando tra le città e le regioni selvagge della Grecia, mentre scoprite i segreti del vostro passato e diventate una leggenda. L'Ultimate Edition per PC è ciò che ogni giocatore appassionato cerca per immergersi in una storia ricca e una grafica mozzafiato.

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

L'edizione Ultimate di Assassin's Creed Odyssey è particolarmente consigliata per i giocatori che non si accontentano di vivere una semplice avventura ma aspirano a immergersi completamente in un'esperienza di gioco arricchita e profonda con l'aggiunta del pacchetto deluxe e del season pass con cui ricevere "Assassin's Creed III Remastered" e "Assassin's Creed: Liberation Remastered". Chi ha una predilezione per la storia, i miti della Grecia Antica, troveranno in questa edizione un'esperienza di gioco senza paragoni.

Assassin's Creed Odyssey soddisfa anche gli appassionati dell'open world e del role-playing, grazie alla sua struttura di gioco che permette di prendere decisioni influenti e di esplorare un universo vasto e dinamico. Le oltre 30 ore di dialoghi a scelta e i vari finali possibili offrono una ricchezza narrativa e una rigiocabilità elevate. Gli amanti della storia e dell'avventura si ritroveranno a navigare nei mari dell'Egeo, partecipare a battaglie terrestri e navali epiche, e interagire con personaggi storici e mitologici. Questa edizione speciale include il gioco base arricchendo l'esperienza con due nuovi archi narrativi e la missione bonus "I Segreti di Grecia".

A soli 17,25€, Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition rappresenta un'offerta incredibile per vivere la migliore esperienza possibile in uno dei giochi più avvincenti e ricchi di storia. Vi consigliamo l'acquisto per imbarcarvi in un viaggio senza precedenti, dove ogni scelta potrà cambiare il destino dell'antica Grecia. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di rivivere la storia e diventare veri eroi leggendari.

