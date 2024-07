Aragog LEGO a soli 16€ con minifigure di Harry e Ron!

Il set Aragog LEGO è oggi disponibile a soli 15,99€ su Amazon, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo originale di 18€. Questo set trasporterà i giovani maghi e le streghe nella Foresta Proibita, dove potranno ricreare le magiche avventure di Harry Potter con il ragno gigante Aragog. Il set è composto da 195 pezzi, inclusi i personaggi di Harry Potter e Ron Weasley con espressioni alternate e i dettagli incredibili del ragno Aragog. Un'offerta imperdibile da aggiungere ad ogni collezione LEGO Harry Potter.

Set LEGO Aragog nella Foresta Proibita, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Aragog LEGO è l'ideale per i fan di Harry Potter di tutte le età, ma in particolare è consigliato dai 7 anni in su. Questo ragno snodabile cattura l'essenza e l'avventura dei momenti iconici di Harry Potter nella Foresta Proibita e risponde alle esigenze di chi ama i set ricchi di dettagli e che offrono la possibilità di giocare dopo la costruzione. Grazie alla ricchezza dei dettagli e agli accessori inclusi, come le minifigure di Harry Potter e Ron Weasley con espressioni intercambiabili e elementi come la lanterna e le bacchette magiche, offre un'esperienza di gioco immersiva e varia. Inoltre, con la presenza dell'app LEGO Builder, i bambini possono godere di un’esperienza costruttiva arricchita, potendo ingrandire, ruotare e monitorare i loro progressi durante la costruzione.

Il ragno Aragog ha gambe, zanne e pedipalpi snodabili, per ricreare le emozionanti scene della saga. Troverete anche due minifigure, Harry Potter e Ron Weasley, ognuna con due espressioni (allegre o spaventate). Il set comprende anche una piccola Foresta Proibita costruibile, completa di piante e una ragnatela, e due piccoli ragni, aggiungendo ulteriori elementi per giochi infiniti. È un acquisto perfetto anche per i collezionisti che desiderano esporre le iconiche creature e personaggi di Harry Potter. Aragog misura 7 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

Con un prezzo iniziale di 18€ ora scontato a 15,99€, Aragog LEGO rappresenta un'occasione imperdibile per aggiungere magia alla vostra collezione LEGO Harry Potter. Grazie alla possibilità di esplorare la creatività e rivivere le avventure del maghetto, consigliamo questo set come un dono incantevole e divertente per i fan della saga.

