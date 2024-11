Approfitta del Black Friday: Google Pixel Buds A-Series quasi a META' PREZZO! -40%

La settimana del Black Friday su Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la promozione sui Google Pixel Buds A-Series, ora disponibili al prezzo scontato di 59,00€, con una riduzione del 40% rispetto a quello consigliato di 99€. Per scoprire altre offerte interessanti, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle migliori promozioni del Black Friday.

Google Pixel Buds A-Series, chi dovrebbe acquistarlo?

I Google Pixel Buds A-Series sono auricolari wireless progettati per offrire un'esperienza audio di alta qualità. Dotati di altoparlanti con driver dinamici da 12 mm, garantiscono un suono ricco e dettagliato. La funzione Suono adattivo regola automaticamente il volume in base al rumore ambientale, assicurando un ascolto ottimale in ogni situazione.

Per le chiamate, i microfoni beamforming si concentrano sulla voce dell'utente, permettendo all'interlocutore di sentirvi chiaramente, indipendentemente dall'ambiente circostante. Inoltre, l'integrazione con l'Assistente Google consente di gestire facilmente musica, notifiche e altre funzioni tramite comandi vocali o toccando l'auricolare.

Il design ergonomico dei Pixel Buds A-Series, insieme agli inserti in tre diverse taglie e all'arco stabilizzatore, assicura una vestibilità comoda e sicura, ideale anche durante l'attività fisica. La batteria offre fino a 5 ore di ascolto continuo o 2,5 ore di conversazione con una singola carica, estendibili fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

