Prezzo TOP su questo mouse verticale Anker grazie ad un COUPON! (-15%)

Nel panorama degli accessori per PC, il mouse verticale si distingue come una delle scelte più salutari per chi cerca ergonomia e comfort durante l'uso prolungato del computer. Questi dispositivi, progettati per ridurre lo sforzo su polso e avambraccio, imitano la naturale posizione della stretta di mano, alleviando la tensione durante l'utilizzo. Anker si posiziona all'avanguardia in questo segmento con un modello particolarmente interessante, attualmente disponibile a meno di 20€ su Amazon, grazie a uno sconto del 15% ottenibile con un coupon dedicato.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Mouse verticale Anker, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è particolarmente adatto a chi dedica molte ore alla giornata davanti allo schermo, sia per lavoro che per diletto. Il suo design ergonomico facilita una postura più naturale e rilassata del polso, minimizzando il rischio di fastidi o lesioni dovute a movimenti ripetitivi.

Ideale per chi naviga intensivamente online, per gli appassionati di videogiochi o per chiunque cerchi di ottimizzare l'ergonomia della propria postazione di lavoro. Dotato di una sensibilità regolabile fino a 1600 DPI, assicura precisione e fluidità di movimento su diverse superfici. Inoltre, i tasti per la navigazione web offrono un comfort aggiuntivo, rendendo più agevole scorre tra le pagine.

Con un design che promuove una corretta posizione di braccio e polso, emulando una stretta di mano, le sue dimensioni sono di 120 x 62,8 x 74,8 mm per un peso di soli 90 grammi, garantendo un'ottima portabilità e un raggio d'azione fino a 10 metri. Nella confezione troverete il mouse, un ricevitore USB 2.4G e un manuale di istruzioni, fornendovi tutto il necessario per un'esperienza d'uso migliorata sin dal primo utilizzo. Visto il suo prezzo scontato, lo consigliamo senza indugi a coloro che desiderano lavorare con più comodità al PC.

Vedi offerta su Amazon