ANBERNIC RG35XX H: retro gaming a soli 61,94€! (-72%)

Sei un appassionato di retro gaming? Con ANBERNIC RG35XX H puoi portare ovunque con te i tuoi titoli preferiti, grazie al suo design compatto e alle caratteristiche che la rendono una delle migliori console portatili sul mercato. Dotata di un potente processore H700 quad-core ARM Cortex-A53 e di una GPU G31 MP2, questa console garantisce prestazioni fluide e una grafica eccellente per una vasta gamma di giochi classici. Oggi la trovi su AliExpress a soli 61,94€!

Il display IPS da 3,5 pollici con risoluzione 640x480 assicura immagini vivide e dettagliate, mentre la batteria da 3300 mAh offre fino a 8 ore di autonomia.

ANBERNIC RG35XX H supporta una vasta gamma di emulatori, tra cui PSP, PS1, DC, NDS, GBA e molti altri, con la possibilità di espandere la memoria fino a 512 GB per avere sempre con te la tua collezione di giochi preferiti. La connessione WiFi dual-band e il Bluetooth 4.2 ti permettono di utilizzare controller wireless, effettuare streaming online e persino collegare la console alla TV tramite uscita HDMI. Disponibile in tre colori accattivanti (nero, viola traslucido e bianco traslucido), questa console è perfetta per chi cerca una combinazione di stile e funzionalità.

Oggi puoi acquistarla su AliExpress a soli 61,94€ invece di 226,59€, approfittando di uno sconto incredibile del 72%. Nella confezione troverai anche un cavo di ricarica USB, un proteggi schermo e una confezione regalo. Non perdere questa occasione per tuffarti nel passato con ANBERNIC RG35XX H!