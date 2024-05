Altoparlante portatile Soundcore Glow a soli 70€! -30%!

Se state pensando di acquistare una cassa Bluetooth portatile, date un'occhiata all'offerta di Amazon sull'altoparlante Soundcore Glow, il compagno perfetto per le vostre feste, disponibile oggi a 69,99€ invece di 99,99€. Questo altoparlante portatile a 360° da 30W garantisce un'impressionante qualità sonora e arricchisce ogni momento con uno spettacolo di luci personalizzabile. Dotato di tecnologia BassUp per i fan dei bassi e con una durata della batteria fino a 18 ore, è impermeabile, antipolvere e perfino galleggiante, rendendolo ideale per ogni avventura e festa. Approfittate di uno sconto del 30% e trasformate ogni ascolto in un'esperienza unica.

Altoparlante portatile Soundcore Glow, chi dovrebbe acquistarlo?

L'altoparlante Soundcore Glow è la scelta ideale per le persone che amano portare la musica con sé, sia in ambienti interni che esterni. Con la sua capacità di erogare un suono potente da 30W a 360°, questo dispositivo soddisfa le esigenze degli appassionati di musica che cercano un'esperienza audio capace di riempire qualsiasi spazio. Grazie alla tecnologia BassUp, è particolarmente raccomandato per chi non vuole rinunciare a basse frequenze potenti e profonde, garantendo così un suono di qualità superiore.

Non solo audio di qualità, ma anche spettacolo di luci personalizzabile, rendono questo altoparlante un must-have per chi cerca di creare l'atmosfera giusta per ogni festa o incontro sociale. La durata della batteria di 18 ore (variabile in base all'uso di luci e alla potenza del suono) assicura intrattenimento continuo senza la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, la sua resistenza all'acqua e alla polvere lo rende perfetto per gli avventurieri e per l'utilizzo in spiaggia, in campeggio o in qualsiasi luogo all'aperto. La connettività Bluetooth 5.3 assicura una trasmissione stabile fino a 30 metri in assenza di ostacoli.

Al prezzo di 69,99€ scontato da 99,99€, l'altoparlante portatile Soundcore Glow rappresenta una scelta perfetta per chi cerca qualità sonora, portabilità e resistenza. Il suo spettacolo di luci personalizzabile lo rende ideale per ogni festa, aggiungendo un'atmosfera unica agli eventi. L'importante durata della batteria e la resistenza agli elementi esterni ne fanno un compagno affidabile per le vostre avventure. Vi consigliamo l'acquisto per unire divertimento e tecnologia sonora di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Vedi offerta su Amazon