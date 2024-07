Alan Wake 2 Deluxe Edition: SCENDE il prezzo del preorder su Amazon! -19%

Se siete appassionati di giochi di suspense e horror, non potete perdere l'occasione di acquistare Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 su Amazon a soli 64,98€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Il gioco sarà disponibile a partire dal 22 ottobre 2024, e questa edizione speciale è un'opportunità unica per immergersi completamente nell'oscura trama che caratterizza la serie. Vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida al preorder.

Alan Wake 2 Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

In Alan Wake 2 (qui trovate la nostra recensione completa), una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una tranquilla cittadina del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un'affermata agente dell'FBI nota per la sua capacità di risolvere casi impossibili, arriva sul posto per indagare. Il suo caso si trasforma presto in un incubo quando scopre delle pagine di una storia horror che comincia a prendere vita. Parallelamente, Alan Wake, uno scrittore intrappolato in un incubo fuori dal nostro mondo, tenta di manipolare la realtà attraverso i suoi scritti per sfuggire alla sua prigionia. Le vicende di Anderson e Wake si riflettono e si influenzano a vicenda, con entrambi i personaggi che affrontano terribili sfide in due realtà separate ma connesse.

La Deluxe Edition di Alan Wake 2 include non solo il gioco fisico ma anche una serie di contenuti aggiuntivi: le espansioni Night Springs e Casa sul lago, oltre a vari cosmetici e oggetti esclusivi come la skin fucile del nord per Saga, la giacca a vento cremisi per Saga, il completo celebrità per Alan, la skin fucile Parliament per Alan e il ciondolo lanterna per Saga. Questi extra non solo arricchiscono l'esperienza di gioco, ma offrono anche un valore aggiunto significativo per i fan più accaniti della serie.

Con l'acquisto della Deluxe Edition, avrete accesso a contenuti esclusivi che vi permetteranno di esplorare ancora più a fondo il mondo inquietante e misterioso creato da Remedy Entertainment. L'espansione Night Springs vi porterà in una serie di episodi altamente stilizzati, ognuno dei quali offrirà una nuova prospettiva su personaggi familiari, ma in versioni completamente diverse. Questa edizione è pensata per coloro che desiderano un'esperienza di gioco completa e coinvolgente, con una trama avvincente e colpi di scena che terranno i giocatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Non perdete questa occasione per aggiungere Alan Wake 2 Deluxe Edition alla vostra collezione. Con uno sconto del 19% su Amazon, questo titolo promette di essere uno dei giochi più apprezzati del 2024. Preordinate la vostra copia oggi stesso e preparatevi a vivere un'avventura che metterà alla prova la vostra sanità mentale e il vostro coraggio.

