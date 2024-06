Aereo antincendio LEGO a 54€: bello come quello vero!

L'aereo antincendio LEGO è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 53,68€ invece dell'originale di 59,99€. Creato per ragazzini dai 6 anni in su, è dotato di una funzione di scarico d'acqua, due lanciatori di elementi acqua e un portellone di carico apribile. Include anche 3 minifigures, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Grazie all'app LEGO Builder, si può esplorare il modellino in 3D e godere di un'esperienza di costruzione ancora più dinamica. E intanto ne approfittiamo per segnalarvi i bellissimi pre-order LEGO disponibili.

Aereo antincendio LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'aereo antincendio LEGO è la scelta ideale per gli appassionati di giochi di ruolo relativi ai vigili del fuoco. Ricco di dettagli e funzionalità innovative come la funzione di scarico d'acqua e lanciatori di elementi acqua, offre un'immersione totale nel mondo dei pompieri ricreando anche la scena di un incendio da domare.

Questo dettagliato set da 478 pezzi include un aereo bimotore con una funzione di scarico d’acqua e 2 elementi lancia-acqua, un portellone di carico apribile e una doppia cabina di pilotaggio. Inoltre, sono incluse 3 minifigures: un pilota, il pompiere addetto agli estintori e un pompiere con jetpack. Il set può essere unito ad altri della sezione LEGO City per costruire la città dei vostri sogni: avete visto la caserma dei pompieri in offerta?

Con il suo prezzo di 53,68€, è dotato di caratteristiche che simulano la vera lotta agli incendi, oltre alla possibilità di esplorare le costruzioni in 3D attraverso un’app dedicata, stimola la creatività e il gioco di ruolo. Lo raccomandiamo per aggiungere divertimento e avventura alle collezioni LEGO City degli utenti di tutte le età.

