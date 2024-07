Acquista una smart TV (e non solo) per almeno 399€, Mediaworld sconta subito il carrello del 20%!

Segnaliamo ai nostri lettori che Mediaworld ha lanciato una straordinaria promozione valida fino al 7 luglio 2024, che rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera aggiornare i propri dispositivi domestici. Con la promozione "Sconto Subito" potrete ottenere uno sconto immediato del 20% su una vasta gamma di prodotti, inclusi smart TV, condizionatori (fissi e portatili) e grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, congelatori, cantinette, microonde, forni, piani cottura e cappe, con una spesa minima di 399€. Lo sconto sarà applicato e visibile direttamente nel carrello, sia per gli acquisti online che in negozio​.

Vedi offerte su Mediaworld

Sconto Subito Mediaworld, perché approfittarne?

Questa promozione è perfetta per migliorare la vostra esperienza di intrattenimento casalingo o per rendere più efficiente la vostra casa con elettrodomestici di ultima generazione. Immaginate di poter acquistare una delle migliori TV gaming con uno sconto significativo, migliorando così le vostre serate di cinema a casa. Oppure, considerate il risparmio ottenuto nell'aggiornare il vostro frigorifero o la vostra lavatrice, rendendo le faccende domestiche più semplici e veloci.

Mediaworld offre questa promozione su una selezione di prodotti delle migliori marche, garantendo così qualità e affidabilità. Inoltre, per i membri del Mediaworld Club, ci sono ulteriori vantaggi esclusivi e offerte dedicate, che rendono l'iscrizione al programma ancora più conveniente.

Non perdete questa occasione unica di approfittare degli sconti Mediaworld e migliorare la vostra casa con prodotti tecnologici all'avanguardia. Visitate il sito ufficiale di Mediaworld o recatevi in uno dei punti vendita per scoprire tutte le promozioni disponibili e approfittare dello sconto del 20% prima che l'offerta scada il 7 luglio.

