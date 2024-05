OTTIMO notebook gaming Acer Predator Triton Neo 16 a -20%!

L’Acer Predator Triton Neo 16 è un portatile gaming di fascia alta con componenti di alto livello. Include un processore Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6. Il display WQXGA+3.2K IPS da 16" offre una visione luminosa e dettagliata per i giochi preferiti, oltre a essere perfetto per film e serie TV. Inizialmente disponibile a 2.499€, ora può essere vostro a 1.999€ grazie a uno sconto Amazon del 20%.

Acer Predator Triton Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L’Acer Predator Triton Neo 16 è il notebook gaming ideale per gli appassionati che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Grazie al processore Intel Core Ultra 9 185H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, paragonabile a quella di un PC desktop. Con 2 TB di memoria SSD e fino a 32 GB di RAM DDR5, gli utenti avranno a disposizione tutta la velocità e lo spazio necessari per i loro giochi preferiti.

Questo notebook è ideale anche per i creatori di contenuti, offrendo affidabilità e potenza per editing video, animazione e progetti grafici complessi. La tecnologia avanzata di raffreddamento e la possibilità di personalizzare molti aspetti, dall’illuminazione della tastiera alla gestione termica, rendono l’Acer Predator Triton Neo 16 una scelta eccellente per chi desidera dominare nel mondo del gaming e oltre.

