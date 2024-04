Prezzo più basso che mai per l'Arcade Stick di 8BitDo

Se siete amanti dell'intramontabile genere dei picchiaduro, che proprio di recente ha visto l'arrivo di illustri esponenti come Tekken 8 e Street Fighter 6, potreste trovare interessante considerare l'acquisto dell'Arcade Stick di 8BitDo per dare uno slancio tutto nuovo – e parecchio arcade, come ai bei tempi delle sale giochi – alla vostra esperienza di gioco. Durante la Gaming Week di Amazon, in corso fino al 5 maggio, questo controller arcade stick è disponibile al prezzo più basso mai proposto dalla piattaforma, solamente 100,99€. Davvero non male, anche considerando che 8BitDo è nota per unire in modo eccellente prezzo accessibile e qualità nei suoi controller.

Arcade Stick 8BitDo, chi dovrebbe acquistarlo?

L'8BitDo Arcade Stick si presenta come un compagno ideale per chiunque ami immergersi in un'esperienza di gioco arcade autentica, direttamente nel comfort di casa propria. Compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e PC, questo controller offre una versatilità di connessione ottima, consentendo sia un utilizzo wireless che via cavo a 2,4 GHz per godervi i vostri picchiaduro preferiti su computer o console.

Grazie al supporto del software 8Bitdo Ultimate, è possibile personalizzare completamente il controller, rendendolo particolarmente adatto a coloro che amano adattare le impostazioni al proprio stile di gioco. La modalità doppia, che include sia la modalità joystick che quella movimento gamepad, insieme al jack audio da 3,5 mm e al controllo del volume, assicura il controllo totale dell'esperienza mentre vi godete i vostri giochi preferiti.

Se, insomma, state cercando di migliorare la vostra esperienza di gioco arcade o siete semplicemente in cerca di un controller versatile e di alta qualità, 8BitDo Arcade Stick potrebbe essere la scelta giusta – soprattutto al prezzo ridotto a cui è proposto oggi.

