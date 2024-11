Natale e Capodanno sono momenti di condivisione, allegria e, perché no, anche di giochi. Se hai deciso di passare le festività con amici o familiari, perché non approfittare di queste occasioni per scoprire o riscoprire giochi cooperativi che, sebbene non siano perfetti per tutto l’anno, brillano in modo speciale durante le festività natalizie?

In questa piccola guida ti proponiamo 7 giochi cooperativi che sono perfetti per essere giocati durante le festività, quando il clima di festa e il desiderio di divertirsi insieme sono al massimo. Allora, cosa aspetti? Prendi un controller, invita amici e familiari e preparati a un Natale indimenticabile!

7 giochi coop che giocheresti solo a Natale e Capodanno

Overcooked 2

Il caos in cucina è più divertente che mai con Overcooked 2, un gioco in cui dovrai collaborare con i tuoi amici per preparare e servire piatti in ambienti sempre più frenetici e pieni di ostacoli. Cucinare insieme può essere esilarante, ma solo se siete pronti a ridere delle disavventure in cucina. È il gioco perfetto per le festività, dove l’unione (e un po’ di caos) è al centro della scena. Se ti piace ridere e ti senti abbastanza coraggioso da affrontare i disastri culinari, questo è il gioco ideale per Natale e Capodanno.

A Way Out

Se cerchi un’esperienza più intensa e narrativa, A Way Out è una delle migliori opzioni per le festività. È un gioco cooperativo che può essere giocato solo in modalità a due persone, dove tu e un amico dovrete fuggire da una prigione, affrontando puzzle e scelte difficili lungo il cammino. Perfetto per chi vuole vivere una storia intensa, magari accoccolato sul divano con qualcuno di speciale durante le lunghe serate invernali. L'aspetto cooperativo rende ogni decisione importante e coinvolgente, creando momenti di tensione e adrenalina che terranno entrambi i giocatori incollati allo schermo fino alla fine.

Portal 2

Portal 2 è il classico gioco puzzle in cui la collaborazione è la chiave del successo. I giocatori devono usare portali per risolvere enigmi e superare ostacoli. La modalità cooperativa è perfetta per chi cerca una sfida mentale da affrontare con un partner. Con il suo umorismo eccentrico e gli enigmi ingegnosi, Portal 2 è il gioco ideale per una maratona di Natale o Capodanno, dove il divertimento e il cervello si incontrano. Ogni puzzle risolto regala un momento di pura soddisfazione, e l'alchimia tra i protagonisti robotici aggiunge un tocco di simpatia che farà sorridere anche i giocatori più seri.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Se le festività ti portano a casa dei bambini (o se vuoi solo un po' di nostalgia), New Super Mario Bros. U Deluxe è un gioco che può coinvolgere tutta la famiglia. È un platform classico dove tu e i tuoi compagni di gioco esplorerete mondi, supererete ostacoli e combatterete contro i nemici. È facile da imparare e divertente per tutte le età, perfetto per serate spensierate durante le vacanze. La modalità multigiocatore fino a quattro persone crea momenti di caos esilarante e cooperazione, mentre i livelli colorati e pieni di segreti aggiungono una dose di magia natalizia che conquisterà grandi e piccini.

Human Fall Flat

Human Fall Flat è un titolo dove i giocatori assumono il ruolo di buffi personaggi in un mondo di enigmi fisici. La grafica minimalista e il gameplay comico sono perfetti per il periodo natalizio, quando vuoi giocare senza troppa pressione ma con tanti momenti di risate. È un gioco che fa apprezzare l'arte della collaborazione, ma in modo davvero esilarante. Ogni livello è una serie di situazioni imprevedibili, dove le cadute goffe e i tentativi di risolvere puzzle possono trasformarsi in scene memorabili, garantendo risate contagiose e creando ricordi divertenti con amici e famiglia.

It Takes Two

Questo è un gioco perfetto per le coppie o per chi vuole passare un po’ di tempo di qualità con un amico o un familiare. It Takes Two è una bellissima avventura coop piena di puzzle e sfide creative. La storia segue una coppia che cerca di risolvere i propri problemi di relazione, un tema che potrebbe anche avere un'eco speciale durante le feste, quando ci si riunisce con persone care. Il tema dell’unione e del lavorare insieme per superare le difficoltà è in linea con lo spirito delle festività. Con ambientazioni variegate e meccaniche di gioco sempre diverse, questo titolo garantisce ore di divertimento e momenti emozionanti, lasciando anche spazio a qualche risata e riflessione.

Gang Beasts

Gang Beasts è un party game esilarante in cui controlli personaggi gelatiniformi che si affrontano in scenari assurdi. Le meccaniche di combattimento goffe e imprevedibili lo rendono uno dei giochi più divertenti da guardare e giocare, perfetto per le riunioni di famiglia. Perché giocarlo a Natale? È un gioco che non prende mai troppo sul serio se stesso, proprio come dovrebbero essere le feste. Tra risate, spintoni e cadute comiche, ogni partita si trasforma in un’esplosione di caos, creando momenti indimenticabili che faranno ridere tutti, dai più piccoli ai nonni.