7 Days to Die: unisciti alla lotta per la sopravvivenza con il 65% di sconto!

7 Days To Die, perché acquistarlo?

Nato come progetto finanziato tramite accesso anticipato, 7 Days to Die (qui trovate la nostra recensione completa) ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione unica di survival horror e sandbox open-world. Ambientato in un futuro post-apocalittico devastato da un olocausto nucleare, il gioco mette alla prova le vostre abilità di sopravvivenza in un deserto popolato da zombi e risorse scarse. Ma non si tratta solo di affrontare i non morti: dovrete anche gestire fame, sete, temperature estreme e deterioramento degli strumenti, rendendo ogni decisione cruciale per la vostra sopravvivenza.

L’ambientazione nel deserto del Nevazgane, nome apache che significa "assassino di mostri", aggiunge ulteriore profondità al gameplay, richiedendo ai giocatori di esplorare un mondo ostile alla ricerca di risorse. Potrete raccogliere materiali per costruire rifugi sicuri, creare armi e attrezzature, e difendervi da ondate di zombi sempre più aggressive, culminanti con l’apocalisse settimanale che dà il nome al gioco.

7 Days to Die offre anche un’esperienza multigiocatore coinvolgente, che vi permette di collaborare con amici o sfidare altri giocatori in un mix di cooperazione e competizione. Unitevi a una squadra per rafforzare le difese contro le orde di zombi o affrontate da soli l'ostilità di nemici umani e non. Ogni scelta strategica può fare la differenza tra la vita e la morte.

