5900 punti per FC 25 a SOLI 39.39€?! Oggi si può, grazie a questa offerta!

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di portare la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello! Oggi su CD Keys potete acquistare 5900 FC punti per EA Sports FC 25 su Xbox One e Xbox Series X/S a soli 39,39€ invece di 54,59€, grazie a uno sconto del 27%.

I 5900 FC punti sono la moneta virtuale di FC 25, un gioco che rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dei titoli di calcio. Potete utilizzare i punti per acquistare pacchetti, giocatori e altri contenuti esclusivi per migliorare la vostra squadra e la vostra esperienza di gioco.

Con i miglioramenti importanti per i portieri e un sistema avanzato di intelligenza artificiale, il gioco offre una gestione tattica profonda e realistica. Potrete costruire la vostra squadra scegliendo tra migliaia di giocatori, acquistare nuovi talenti dal mercato trasferimenti e migliorare la chimica del team per dominare le partite.

Perché acquistare gli FC Points?

Ecco quello che potete fare approfittando di questa offerta sui punti di FC 25:

Costruire una squadra unica : scegliete i vostri giocatori preferiti o quelli che meglio si adattano al vostro stile di gioco.

: scegliete i vostri giocatori preferiti o quelli che meglio si adattano al vostro stile di gioco. Gestire ogni dettaglio : acquistate nuovi giocatori, migliorate le formazioni e create una squadra imbattibile.

: acquistate nuovi giocatori, migliorate le formazioni e create una squadra imbattibile. Competere nella modalità di gioco più popolare di EA Sports : da soli o online, vivrete partite ad alta intensità.

: da soli o online, vivrete partite ad alta intensità. Il sistema FC IQ consente di sfruttare al massimo le strategie e le formazioni, mentre le carriere maschili e femminili nei principali campionati aggiungono un livello di profondità mai visto prima.

Requisiti di sistema

È necessario possedere il gioco base FC 25, mentre per il multiplayer online su Xbox è richiesto l'abbonamento Xbox Game Pass (venduto separatamente).



Non lasciatevi scappare questa offerta! Con questo straordinario sconto del 27%, EA Sports FC 25 - 5900 FC Points può essere vostro a soli 39,39€ su CD Keys. Approfittatene ora e portate la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!