Arriva una nuova console portatile (e i preordini partono oggi)

Dopo la “morte” di Nintendo 3DS, i giocatori in cerca di una console portatile sono rimasti un po’ a bocca asciutta, specie anche dopo il fallimento precoce di PS Vita, sebbene ora potrebbe essere in dirittura d’arrivo un vero e proprio gioiellino per nostalgici.

Certo, Nintendo Switch ha in un certo senso colmato la lacuna, sebbene manchi ad oggi una vera e propria piattaforma handheld pensata come tale.

Questo, tenendo in considerazione anche il rinvio di Steam Deck, la console portatile di Valve rinviata necessariamente al prossimo anno.

Pocket will be available to purchase on December 14th at 8am PST. It is our goal for everyone who wants a Pocket to be able secure an order.

To accomplish this in the context of a global pandemic, we are implementing a fulfillment protocol. pic.twitter.com/jHukRh0R2I

— Analogue (@analogue) December 10, 2021