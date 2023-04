Arriva la statuetta perfetta per i fan di Silent Hill 2, ma vi costerà un po’

È ormai passato qualche mese da quando Konami ha annunciato un ritorno per il suo amato franchise di Silent Hill, con numerosi progetti tra cui figura anche Silent Hill 2 Remake – che vuole portare nuovi giocatori a scoprire le inquietanti vicende con protagonista James Sunderland.

Proprio in quell’occasione, la compagnia giapponese svelò anche l’arrivo di nuove figure pensate per i collezionisti amanti della saga, di cui fa parte anche la nuova statuetta ufficiale di James. Realizzata in scala 1/6 e alta qualcosa in più di 30 cm, questa statuetta ha appena aperto i pre-ordini sullo store del produttore Gecco, anche se il prezzo non è per tutte le tasche.

Se volete portare a casa questo oggetto da collezione, infatti, dovrete investire 42.000 Yen, qualcosa in più di 290 euro al cambio attuale. Le spedizioni dovrebbero cominciare tra agosto e novembre 2023, quindi non mancano troppi mesi al debutto. Da capire, certo, quando invece esordirà il gioco – considerando che solo pochi giorni fa Bloober Team aveva riportato tutti alla calma, dopo indiscrezioni un po’ troppo entusiastiche.

La statuetta di James da Silent Hill 2

In questo caso, vediamo James riprodotto in molti dettagli accurati: si va dal suo vestiario alla torcia, passando per una base dove noterete sicuramente dei particolari ben ricreati. È anche possibile far stringere tra le mani a James alcuni oggetti, che vanno dalla sua pistola alla spranga che potevate trovare poco dopo l’inizio del gioco.

In precedenza, Gecco aveva realizzato anche un’altra figure per il gioco, quella di Pyramid Head. La serie, in futuro, dovrebbe impreziosirsi con una terza figure, quella dedicata a Maria, anche se siamo ancora in attesa di scoprire quando quella dovrebbe debuttare.

Silent Hill 2 Remake fu solo uno degli annunci fatti da Konami durante la sua Silent Hill Transmission: tra le altre novità, infatti, abbiamo anche un nuovo episodio narrativo (Townfall) e un misterioso progetto dalla direzione artistica ipnotica, battezzato Silent Hill F, di cui siamo in attesa di scoprire qualcosa di più.

Vedremo se questo ritorno, che coinvolgerà anche un nuovo film, porterà il franchise di Silent Hill ai fasti di un tempo. Per ora, le figure stanno sicuramente facendo la loro parte.