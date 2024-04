Silent Hill 2 Remake cambia a sorpresa il look di James Sunderland

In attesa di avere finalmente qualche notizia ufficiale per l'uscita di Silent Hill 2 Remake, la produzione di Bloober Team ha svelato un aggiornamento a sorpresa per il design del protagonista James Sunderland.

Come riportato da Push Square, l'update non è stato ancora ufficializzato da Konami o dal team di sviluppo, ma è stato notato in seguito a un aggiornamento interno della pagina Steam del remake.

Advertisement

Il nuovo look delle ambientazioni e del protagonista di Silent Hill 2 Remake (potete prenotarlo su Amazon) non avevano soddisfatto buona parte dei fan puristi, ma sembra che almeno per James ci sia l'intenzione di rimettere le cose a posto.

Il protagonista del secondo capitolo di Silent Hill adesso ha infatti un volto che è molto più simile a quello della versione originale, abbandonando dunque il nuovo aspetto svelato da Bloober Team.

Di seguito potete trovare un confronto con l'iconica scena dello specchio: in cima troverete l'aspetto rivisitato del remake, seguito dall'aspetto conosciuto fino a pochi istanti fa e dalla versione originale.

Appare dunque evidente la volontà del team di sviluppo di tornare alle origini, con una versione di James Sunderland più familiare per i puristi della saga.

Una scelta che sta già venendo apprezzata dai fan della serie, sottolineando che il nuovo aspetto riflette le sensazioni che il protagonista avrebbe dovuto provare nella storia originale, rese fin troppo evidenti in modo irrealistico nel look del 2022.

Speriamo che questo piccolo update interno significhi anche che a presto vedremo un nuovo trailer ufficiale: secondo alcune voci di corridoio, proprio Silent Hill 2 Remake dovrebbe essere protagonista di un nuovo evento PlayStation a a maggio.

Tuttavia, al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale e vi invitiamo a prendere tutto questo con le dovute precauzioni: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Considerando che sono già emersi i primi rating ufficiali, l'annuncio dovrebbe ormai essere solo una questione di tempo. E secondo alcuni retailer, l'uscita potrebbe essere più vicina del previsto.