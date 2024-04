Il discutibile Silent Hill Ascension ha vinto due premi, nonostante tutto

I fan della saga di Konami hanno dovuto passare anni molto turbolenti e continueranno a farlo, perché Silent Hill Ascension è stato uno dei progetti più discutibili, discussi e poco riusciti degli ultimi tempi.

Il progetto che punta a rievocare le atmosfere di una serie TV con scelte in mano ai giocatori non è andato benissimo, e Silent Hill Ascension non è sicuramente una delle cose che ricordiamo per prima quando pensiamo ai prodotti usciti nel 2023.

Come vi abbiamo raccontato nelle nostre impressioni, «Silent Hill Ascension ci è parso, in soldoni, un prodotto totalmente sbagliato, una serie interattiva fin troppo fondata sulle microtransazioni e lontana anni luce da quello che la saga Konami ci ha proposto nel corso delle generazioni».

Non c'è stato niente in grado di rivalutare lo show neanche successivamente, eppure Silent Hill Ascension ha vinto un premio.

Precisamente il Webby Awards 2024 per le migliori feature all'interno di prodotti "AI, Metaverso e Virtuali", come segnalato sul sito dell'ente che assegna i premi. Lo stesso premio è stato dato anche dal "Voice Winner", ovvero il riconoscimento dato dalle intenzioni dei giocatori.

I giocatori hanno quindi premiato Silent Hill Ascension, giusto per chiarire la situazione.

È curioso anche il fatto che la produzione sia stata premiata per l'utilizzo innovativo delle intelligenze artificiali, considerando che tra le storie che erano emerse nei primi giorni dall'uscita c'era il fatto che Silent Hill Ascension potesse essere stato scritto dalle IA generative.

Il team di sviluppo smentì con fermezza, ma il premio ricevuto in questa occasione ci fa dubitare a questo punto.

Ma funzionerà davvero come esperimento? Intanto pare che sia stato fatto un cambiamento al protagonista del gioco.