Pokémon Diamante e Perla dicono addio per sempre ai Pokémon duplicati

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno appena ricevuto una nuova patch molto importante, che utilizzerà controlli ancora più stringenti per impedire l’utilizzo dei Pokémon duplicati da parte degli utenti.

Nonostante l’incredibile successo ottenuto dal recentissimo Leggende Pokémon Arceus, gli sviluppatori non hanno voluto abbandonare i remake di quarta generazione, spesso alle prese con molteplici trucchi scoperti dai fan per clonare i Pokémon.

Un precedente aggiornamento aveva già tentato di fermare per l’ennesima volta il glitch della duplicazione, ma stando alle ultime informazioni scoperte dai dataminer, la patch 1.2.0 dovrebbe aver detto definitivamente addio a questo fenomeno, ultimamente finito decisamente fuori controllo.

Nintendo in queste ore ha infatti pubblicato il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento, disponibile gratis da adesso, che illustra alcuni dei cambiamenti più importanti.

Di seguito vi riportiamo i cambiamenti completi, tratti direttamente dalla pagina ufficiale che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo:

Come di consueto, la casa di Kyoto è rimasta molto vaga sulle effettive correzioni implementate, ma i dataminer hanno già scoperto che le modifiche principali riguardano proprio il check dei Pokémon duplicati (via Nintendo Life).

Il dataminer Kaphotics ha infatti segnalato sul suo profilo Twitter che gli sviluppatori hanno aggiunto una funzione intitolata «PokeDupeChecker», che consente di individuare immediatamente i Pokémon che il gioco considera clonati, impedendo così di scambiarli e rendendoli praticamente inutili.

The new Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl patch has added 'PokeDupeChecker', which checks for clones in the save data (party, box, daycare). Anything detected as a clone will be flagged in the PKM's data structure, and will be prevented from being traded. pic.twitter.com/vWdj4E1JtS

— Kurt (@Kaphotics) February 22, 2022