Apex Legends, la Stagione 12 mostra la sua nuova Leggenda

Il battle royale Apex Legends si sta preparando a una Stagione 12 davvero ricca e piena di novità di un certo spessore.

Il titolo sviluppato da Respawn Entertainment, pur non raggiungendo i fasti di Fortnite e compagni, è riuscito col tempo a ritagliarsi la sua ampia fetta di giocatori.

Giocabile sia su PS5 che su Xbox Series X|S in retrocompatibilità, Apex Legends dovrebbe presto ricevere anche una versione next gen nativa per le due console di attuale generazione.

Nonostante due veterani molto importanti del team di sviluppo del gioco abbiano annunciato l’addio dopo 11 anni di onorato servizio, il battle royale non rallenterà, visto che a quanto pare le novità in arrivo sono davvero moltissime.

Come riportato anche dai colleghi di PSU, Respawn ha presumibilmente rilasciato un primo teaser in-game della Stagione 12, svelando (pare) anche la prossima Leggenda in arrivo.

Se vi trovate a guardare in basso su Storm Point, e atterrate vicino a North Pad, assicuratevi di guardare in alto: vedrete infatti una nave quasi schiantarsi a terra, per poi esplodere apparentemente.

Un pezzo della nave però si stacca e atterra sulla spiaggia: contrassegnato dallo stesso simbolo che rappresenta Salvo, lo stesso luogo da cui provengono Fuse e la sua roboante amica Mad Maggie.

For anyone who doesn't know their Apex logos, that is from Salvo – where Fuse & Maggie are from. pic.twitter.com/5bZ0ahhGiu — Alpha Intel (@alphaINTEL) January 21, 2022

Se i calcoli sono esatti, la nuova Leggenda sarà probabilmente Mad Maggie stessa, che alla fine troppo male non è. Attendiamo ovviamente una conferma ufficiale da parte di Respawn già nelle prossime ore.

Da poco Apex Legends è entrato nella sua Stagione 11 con una valanga di contenuti: staremo a vedere se la Stagione 12 ne porterà altrettanti, magari anche ai possessori di console next-gen.

Parlando ancora di Respawn Entertainment, il team è al lavoro su altri progetti, tanto che in molti si domandano se tra questi possa esserci addirittura Titanfall 3.

Questo, anche a fronte del fatto che il primo Titanfall è stato rimosso da tutti gli store, ragion per cui un nuovo capitolo farebbe sicuramente la gioia dei fan.