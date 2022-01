Apex Legends diventa next gen? Spunta una nuova conferma

Mentre le nuove generazioni di Xbox e PlayStation continuano la loro corsa incessante, molti titoli diventano next gen per adeguarsi, e tra questi potrebbe esserci anche Apex Legends.

Il battle royale di Respawn Entertainment fu lanciato un po’ a sorpresa, ma in breve tempo è diventato uno dei titoli multiplayer più giocati.

Ovviamente Apex Legends è giocabile sia su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S in retrocompatibilità, ma già da un po’ si parla di una versione next gen nativa per le due console.

Il tutto mentre due veterani del team di sviluppo hanno lasciato l’azienda, un avvenimento successo sul finire dello scorso anno.

L'Arco Bocek è tanto bello nella forma quanto letale nella sostanza.

Sia EA che Respawn si erano mostrate interessate, più volte, a trasfomare Apex Legends in un gioco pienamente next gen, e il momento potrebbe essere più vicino del previsto.

Non ci sono ovviamente conferme, ma un indizio importante arriva da Twitter tramite il profilo PlayStation Game Size, che scandaglia sempre i database delle console Sony in cerca di informazioni.

Un account affidabile che, per esempio, in occasione della GTA Trilogy aveva svelato alcuni dettagli tecnici in anteprima.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, la probabile versione PlayStation 5 di Apex Legends potrebbe sbloccarsi con un aggioranmento di oltre 80GB dell’attuale versione.

Ovviamente la versione next gen non sarà un’esclusiva Sony ma, questo lo possiamo dire con certezza, quando verrà pubblicata la versione PS5 sarà resa disponibile anche quella Xbox Series X|S in simultanea.

Dalla versione aggiornata del gioco possiamo aspettarci sicuramente un maggior dettaglio grafico per quanto riguarda gli effetti, una risoluzione migliorata e, con tutta probabilità, i 120fps nativi.

Di recente Apex Legends è entrato nella sua Stagione 11 con tantissimi contenuti, e chissà che l’update next gen non arrivi proprio con una nuova stagione.

Respawn Entertainmente è al lavoro su altri progetti nel frattempo, e qualcuno sta ipotizzando che possa essere addirittura Titanfall 3.

A proposito di giochi che “diventano” next gen, le ultime indiscrezioni vogliono che Persona 6 possa essere addirittura un’esclusiva PlayStation 5.