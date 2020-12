Annunci ai The Game Awards, Microsoft onesta: piano con le aspettative

Come di consueto, anche quest’anno il palco dei The Game Awards – per quanto suddiviso in diverse aree del mondo a causa del COVID-19 – sarà non solo quello dove saranno premiati i migliori giochi dell’anno secondo le votazioni della giuria e, per il 10%, del pubblico degli appassionati, ma anche quello di immancabili annunci in anteprima mondiale.

Nei giorni scorsi è stato lasciato intendere che vedremo anche delle novità piuttosto succose dal mondo Xbox, con Microsoft che già lo scorso anno aveva rivelato addirittura il design della sua Xbox Series X durante i The Game Awards. Assisteremo a qualcosa di simile anche nel 2020? Ci sono rumor che si inseguono che parlano di possibile comparsate di Fable, altri suggeriscono che scopriremo finalmente il misterioso gioco AAAA di The Initiative, ma quanto c’è di vero? Forse, poco.

I The Game Awards 2020 saranno all'1.00 italiana dell'11 dicembre

A rallentare gli entusiasmi è infatti, saggiamente, Aaron Greenberg, general manager per il marketing di Xbox, che sui social network ha spiegato:

Anche se abbiamo un paio di momenti durante lo show, abbasserei le aspettative rispetto alle speculazioni che sto vedendo, soprattutto considerando quanto sono stati importanti i nostri annunci lo scorso anno.

Già nei mesi scorsi l’industria aveva causato qualche malcontento nei consumatori con eventi che erano stati annunciati come molto importanti ma non avevano poi tenuto fede alle alte aspettative: per questo, con saggezza, Greenberg ha deciso di esporsi a nome di Xbox, per fare in modo che gli appassionati non si lascino trascinare da insider e voci di corridoio, riversando poi le loro possibili delusioni sulla compagnia.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo live l’appuntamento con i TGA, con la nostra redazione che è anche parte della giuria: sul sito troverete non solo il report in tempo reale dell’evento, corredato di notizie, ma anche la live con commento dei nostri Domenico Musicò e Paolo Sirio. Appena ci saranno novità da Microsoft, insomma, saremo lì per riferirvele!