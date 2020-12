SpazioGames TV su Twitch: settimana ricca, dall’uscita di Cyberpunk 2077 ai TGA

Vi aspetta una settimana più ricca che mai con le dirette di SpazioGames, in cui la nostra redazione vi porta alla scoperta delle ultime novità dal mondo dei videogiochi e si confronta con voi su tutto quello che c’è da scoprire, sulla next-gen e non. Si parte già da oggi con un ricco calendario che coinvolge anche febbrili chiacchiere in attesa dell’arrivo sul mercato di Cyberpunk 2077, atteso per il 10 dicembre prossimo.

SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 7 dicembre

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo

Com’è Immortals: Fenyx Rising su Switch? – con Stefania Ore 16.00 I giochi del 2020: Animal Crossing: New Horizons – con Valentino

Martedì 8 dicembre

Ore 16 Call of Duty: Black Ops Cold War – con Paolo e Marino

Mercoledì 9 dicembre

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo

Giovedì 10 dicembre

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo e Marcello

Giochiamo con Stefania Ore 14.30 Il day-one di Cyberpunk 2077 – con Domenico

Venerdì 11 dicembre