Esclusiva Xbox presentata a The Game Awards? Rumor su The Initiative

Microsoft sarebbe in procinto di presentare una nuova esclusiva Xbox a The Game Awards, nella notte tra giovedì e venerdì.

A rivelarlo è stato Jeff Grubb, ben noto giornalista americano di VentureBeat, secondo cui la casa di Redmond avrebbe qualcosa in cantiere per l’evento prodotto da Geoff Keighley (via VGC).

Il platform owner di Xbox ha già confermato la propria presenza all’evento, pur senza fornire anticipazioni di sorta riguardo a cosa questa potrebbe includere.

L’edizione dello scorso anno è stata l’occasione per il reveal del design e del nome di Xbox Series X, oltre che di Senua’s Saga: Hellblade II.

Ma cosa potrebbe essere? Parallelamente all’indiscrezione fornita da Grubb, stanno circolando rumor che sembrerebbero piuttosto attendibili circa il primo gioco di The Initiative, che in origine era stato anticipato si sarebbe mostrato proprio nel 2020 – e si pensava all’evento Xbox di luglio, salvo poi venire slittato.

Questo gioco, fonte Jez Corden di Windows Central (che noi di SpazioGames sentimmo al tempo per la fu Xbox Lockhart, poi confermata Xbox Series S), sarebbe ambientato nell’universo di Perfect Dark sebbene non sarebbe esplicitamente un nuovo capitolo della serie.

Sarebbe un action in terza persona con una componente stealth preponderante e un’ambientazione cyberpunk.

The Initiative non starebbe puntando agli standard di Naughty Dog né a realizzare il nuovo God of War, per quanto la definizione di AAAA affibiatagli finora abbia fatto credere qualcosa del genere, ma avrebbe un approccio più simile a quello di Remedy.

Il gioco, contrariamente a quanto filtrato nelle ultime ore, non sarebbe episodico ma avrebbe in programma il lancio di contenuti su una base stagionale, che andrebbero a comporre un quadro simile alla serie antologica Black Mirror.

Non è chiaro se tutto questo potrebbe venire rivelato già a The Game Awards ma, considerando che Microsoft ha qualcosa in serbo per i fan, tale pista non è da escludere.