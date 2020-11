SpazioGames è nella giuria dei The Game Awards 2020

Ci sono tanti traguardi che è bello condividere con i propri lettori e, in vista dell’appuntamento odierno annunciato da Geoff Keighley dove saranno svelate le nomination per i The Game Awards 2020, siamo felici di comunicare che SpazioGames.it è ufficialmente nella giuria che premierà i migliori giochi dell’anno in corso.

La giuria sarà composta da novantacinque tra testate specializzate e influencer di tutto il mondo, con la nostra redazione che parteciperà a rappresentazione dell’Italia: trovate a questo link l’elenco completo dei membri votanti.

SpazioGames.it è nella giuria dei The Game Awards

Come funzionano i The Game Awards?

La giuria votante è quella che seleziona i nominati nelle diverse categorie che premieranno i videogiochi dell’anno. A esprimere il loro giudizio sono tutti i membri della giuria (come testata, non in base ai voti di un singolo individuo) – tra i quali ci sono anche alcuni giurati specializzati per i premi dedicati agli eSport e all’accessibilità.

I nominati dalla giuria dovranno poi essere votati dalla stessa per la vittoria finale: i vincitori tra i nominati saranno scelti al 90% dalle decisioni dei giurati e al 10% dal voto del pubblico, che potrà esprimersi sul sito ufficiale dell’evento e sui canali social fino al 9 dicembre.

Alcuni dei giochi più importanti del 2020

Geoff Keighley non è associato alle votazioni e non esprime preferenze in sede di voto.

Quali giochi potranno vincere ai The Game Awards?

I giochi tenuti in considerazione per l’evento di quest’anno sono tutti quelli usciti fino al 20 novembre 2020: quelli usciti successivamente (come il caso di Cyberpunk 2077) saranno nominabili solo per l’edizione 2021. Allo stesso modo, potrebbero essere nominati e vincitori giochi usciti a dicembre 2019, rimasti esclusi dalle selezioni dello scorso anno.

Per ulteriori risposte alle vostre curiosità su come vengano scelti i giochi vincitori dei The Game Awards consultate le FAQ ufficiali.

I The Game Awards hanno avuto una grandissima crescita di pubblico di anno in anno e lo scorso 2019 hanno premiato Sekiro: Shadows Die Twice come GOTY

I The Game Awards 2020 vedranno la cerimonia di premiazione svolgersi, quest’anno in una inedita forma virtuale in giro per il mondo (Londra, Los Angeles, Tokyo) il 10 dicembre alle ore 4 pm PT, ossia l’1.00 del mattino dell’11 dicembre in Italia.

Come sempre, su SpazioGames troverete tutti gli aggiornamenti sulla serata di gala del videogioco, quindi vi raccomandiamo di non perdere di vista le nostre pagine!