Animal Crossing, un fan ama così tanto Fuffi da portarla sempre con sé

Animal Crossing: New Horizons ha fatto parlare molto di sé negli anni, ed è diventato un successo per Nintendo Switch.

Il titolo si è anche aggiornato in maniera corposa con un DLC, che potete trovare su Amazon, ed ha tenuto compagnia a tantissimi giocatori.

L’avventura isolana per Switch è riuscita anche a raggiungere un record impressionante, con un numero di vendite al giorno altissimo.

Un successo tale da creare una serie di prodotti che vogliono sfidare Animal Crossing, tra cui anche un titolo Disney molto promettente.

Tra le cose che hanno reso celebre la saga ci sono anche i personaggi, alcuni dei quali hanno davvero colpito il cuore dei fan.

Tra questi c’è sicuramente Fuffi, che è diventata la preferita di molti a partire dalla sua prima apparizione in Animal Crossing: New Leaf per Nintendo 3DS.

Fuffi è apparsa anche in Super Smash Bros. Ultimate, e in generale è apparsa in tanti contenuti tra cui le fan art legate al personaggio.

C’è anche chi ha voluto fare di più per celebrare Fuffi, arrivando a volerla portare sempre con sé.

Su Reddit, un fan di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di far diventare Fuffi la sua segretaria personale, facendola diventare protagonista del suo Apple Watch.

Come potete vedere dalla foto qui sopra, il creatore ha inserito nel quadrante alcune funzioni interattive, tramite le quali Fuffi comunica l’ora attuale e la posizione di chi lo indossa.

L’idea è quella di replicare gli annunci quotidiani visti in Animal Crossing: New Horizons e, al polso con uno smartwatch, è sicuramente uno dei modi migliori per farlo.

Una iniziativa perfetta per quando il titolo smetterà di funzionare. La fine dell’ultimo Animal Crossing è segnata ma, tranquilli, è ancora molto lontana.

Nel frattempo, Fuffi è riuscita ad essere protagonista anche di Elden Ring. Se vi sembra impossibile, guardate qua.