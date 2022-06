Animal Crossing New Horizons smetterà di funzionare un giorno, ma c’è tempo

Con Animal Crossing New Horizons, il simulatore di vita isolana è diventato un gioco persistente in salsa Nintendo, grazie ai nuovi contenuti.

Qualche tempo fa è arrivato, ad esempio, il primo DLC a pagamento per il gioco (lo trovate qui) che ha inserito tantissime opzioni di gioco e novità.

Un pacchetto aggiuntivo che è disponibile nella versione premium di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che continua ad aggiornarsi con regolarità.

L’ultimo Animal Crossing è stato un videogioco dei record, oltre ogni aspettativa, e continua ad ottenere grandi risultati a distanza di anni.

Parte del successo è sicuramente da imputare alle funzionalità. Per la prima volta Animal Crossing permette tantissima interazione tra i giocatori, e la stessa Nintendo è in grado di aggiornare il titolo con nuovi contenuti, eventi e attività di ogni tipo.

Sappiamo che le piattaforme persistenti di questi tipo durano per tantissimi anni, virtualmente in eterno… ma non esattamente.

Come riporta IGN US, qualcuno ha scoperto che Animal Crossing New Horizons smetterà di funzionare definitivamente un giorno. Certo c’è ancora tempo, perché la data di scadenza del titolo è fissata per il 2061.

Un post su Reddit dell’utente AdTrue4863 sembra mostrare che chiunque giochi per altri 39 anni, che lo faccia davvero, oppure usi il trucco della modifica dell’orologio della console, ad un certo punto dovrà tornare indietro nel tempo per continuare a giocare.

Come vedete nel post qui sopra, sembra che Nintendo non punisca il famigerato “viaggio nel tempo”, ma semplicemente dirà ai giocatori di cambire la data della console per continuare a vivere la propria vita da isolano.

Perché proprio il 2060 come ultimo giorno di gioco? C’è qualcosa sotto? Che Nintendo abbia deciso di puntare su Animal Crossing New Horizons per tutti questi anni?

Non lo sappiamo. Quello che sappiamo e che finora si è puntato molto su questo franchise anche con prodotti secondari, come con le scarpe ufficiali.

Qualcuno, nel frattempo, sta preparando la controffensiva per Animal Crossing, ed è niente meno che Disney.