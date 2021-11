Animal Crossing New Horizons, la patch 2.0 nasconde un trucco per catturare le vespe

Chiunque abbia mai giocato ad un titolo della serie, non potrà non aver dovuto fare i conti con le fastidiose vespe: un nemico presente anche su Animal Crossing New Horizons, pronto a rovinare inaspettatamente le vostre giornate se non sarete preparati.

I fastidiosi insetti tormenteranno infatti casualmente i giocatori di Animal Crossing New Horizons impegnati nello scuotere alberi: gli utenti hanno però scoperto diversi trucchi per riuscire a sfuggire a questa minaccia, l’ultimo dei quali è stato scoperto e introdotto con l’aggiornamento 2.0 del titolo.

La patch venne resa disponibile a sorpresa con un giorno in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, consentendo così agli utenti di scoprire fin da subito tutte le novità.

Tuttavia, non sono stati pochi i giocatori a segnalare la presenza di un bug: Nintendo ha svelato come aggirare il problema mentre gli sviluppatori si adopereranno per risolverlo.

Molti dei segreti scoperti per sfuggire alle vespe consentivano di impedire di subire danni, ma i giocatori più esperti vorranno riuscire comunque a catturarle, dato che rivendendole sarà possibile una quantità consistente di Stelline, la valuta monetaria del gioco.

L’utente Reddit ladywhoneverknewit (via Nintendo Life) ha dunque scoperto un trucco molto utile: basterà posizionare nella nostra isola una Pergola, uno dei nuovi oggetti introdotti con l’ultimo aggiornamento, e nasconderci al suo interno.

Sembra infatti che lo spazio sia sufficientemente grande per accogliere i giocatori, ma le vespe rimarranno all’esterno e non riusciranno misteriosamente ad entrare: a questo punto non dovrete fare altro che equipaggiare il vostro retino e catturarle.

Come dimostrato dalla clip video, che potrete osservare di seguito, avrete tutto il tempo necessario per eseguire l’operazione e non dovrete temere di essere punti dai temibili insetti:

Altri giocatori di Animal Crossing New Horizons hanno messo ulteriormente alla prova questa struttura, scoprendo che il trucco illustrato funziona perfino con le tarantole e gli scorpioni, che non rappresenteranno più una minaccia.

Assicuratevi dunque di ricordarvi sempre dove avete posizionato la vostra pergola e date l’inizio alla caccia: queste pericolose creature in breve tempo non rappresenteranno più alcuna minaccia per voi.

L’esclusiva Nintendo è diventata in brevissimo tempo uno dei giochi più venduti di sempre su Switch, al punto da diventare un vero e proprio fenomeno pop che ha ispirato perfino le scarpe ufficiali.