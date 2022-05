Anche PS4 riceve un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli

Durante la giornata di oggi, Sony ha deciso di rendere disponibile anche un ulteriore aggiornamento di sistema per console PS4.

Non solo quindi novità per i possessori della piattaforma che ospita DualSense (che trovate su Amazon), bensì anche un altro update per i possessori di console old-gen.

Difatti, nel caso non lo sappiate, Sony ha pubblicato poco fa un nuovo aggiornamento del firmware per PS5, il quale lo porta alla versione 22.01-05.10.00.23.

Come riportato da anche da DualShockers, accoglie oggi il firmware 9.60, disponibile per il download a partire dalla giornata di oggi, giovedì 12 maggio 2022.

La nuova patch dedicata al sistema operativo di PlayStation 4 ha dimensioni contenute, visto che occuperà all’incirca solo 900 MB di spazio libero sui vostri hard disk.

Esattamente come accaduto con il nuovo aggiornamento lato PS5, anche l’update PS4 non introduce cambiamenti di rilievo per il funzionamento della console.

Da quello che è possibile capire leggendo il changelog ufficiale, infatti, l’update mira a migliorare le performance di sistema.

Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema.

Il download di questo aggiornamento verrà lanciato automaticamente una volta che accenderete la vostra PS4, con connessione attiva alla rete.

Nessun ulteriore dettaglio specifico è stato al momento rilasciato da Sony, circa le note della patch 9.60 di PS4: se nelle prossime ore dovessero emergere ulteriori dettagli vi terremo aggiornati.

