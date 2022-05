Un classico JRPG per PS2 starebbe per tornare (forse su PlayStation Plus)

Potrebbe esserci qualcosa in cantiere per la serie di JRPG per PlayStation 2 Shadow Hearts, a giudicare da un marchio depositato di recente in Giappone.

Senza nulla togliere a giochi di ruolo più recenti come Final Fantasy VII Remake (che trovate anche su Amazon), l’era a 128-bit aveva dalla sua un gran numero di perle.

Come riportato da Gematsu, Universal Entertainment ha infatti depositato un marchio legato al brand di Shadow Hearts il 27 aprile, il quale è stato reso pubblico l’11 maggio scorso.

La serie è rimasta parcheggiata dopo l’uscita del terzo capitolo, Shadow Hearts: From the New World, quindi sarà interessante scoprire perché è stato depositato un nuovo marchio.

Anche se i remake e le rimasterizzazioni sono quasi sempre all’ordine del giorno, a questo punto sembra più probabile che Shadow Hearts sia stato nuovamente registrato per il suo rilascio per il nuovo servizio PlayStation Plus.

Tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium avranno infatti accesso a un catalogo di giochi classici per PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation Portable sia in streaming che in download, mentre per PlayStation 3 solo in streaming.

La line-up di lancio non è ancora stata annunciata, quindi non sappiamo se Shadow Hearts sarà o no tra i giochi che gli abbonati potranno giocare a partire dal mese prossimo. Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte di Sony Interactive, la quale arriverà nel caso tra pochissimi giorni.

