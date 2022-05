PlayStation Store, sconti fino all’80% sui migliori giochi con “Divertimento Continuo”

PlayStation Store ha dato ufficialmente il via alla nuova promozione «Divertimento Continuo», dedicata a tutti i più amati giochi che si prestano in particolar modo alla rigiocabilità.

La nuova iniziativa dello store di PlayStation consentirà dunque di approfittare di sconti fino all’80% non solo sulle migliori produzioni di terze parti, ma anche su amatissime esclusive.

Tra queste non possiamo non segnalare Deathloop, lo sparatutto in soggettiva next-gen pubblicato da Bethesda in esclusiva per la console di casa Sony (potete acquistare l’edizione fisica in sconto su Amazon).

Grazie alla nuova promozione di PlayStation Store, sarete in grado di acquistare la Deluxe Edition di Deathloop con uno sconto del 50%: questa speciale edizione include brani selezionati della colonna sonora, oltre a nuove armi, skin e bonus equipaggiabili in-game.

Restando in tema di amate esclusive, un’altra offerta molto interessante, soprattutto per chi possiede una console PS4, è invece sicuramente quella dedicata a Marvel’s Spider-Man: l’edizione Game of the Year potrà infatti essere vostra con uno sconto del 60%.

Trattandosi di una promozione dedicata ai titoli con un’ampia rigiocabilità, è possibile trovare in offerta anche gli open world più amati di sempre: ad esempio, potrete ottenere scontati capolavori come Assassin’s Creed Valhalla, The Witcher 3 Game of the Year, Skyrim Anniversary Edition e Far Cry 6 Ultimate Edition.

Naturalmente troverete anche vastissimi giochi di ruolo, come per esempio Mass Effect Legendary Edition, o i più amati picchiaduro come Tekken 7 e Mortal Kombat 11 Ultimate, particolarmente indicati per il divertimento in compagnia.

Le offerte disponibili sono davvero tante: Sony ha deciso di venire incontro ai suoi utenti e pubblicare sul proprio sito ufficiale una lista completa di tutti i giochi in offerta, che potete consultare al seguente link.

Per controllare quanto potrete risparmiare, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale della promozione «Divertimento Continuo» e scorrere le svariate proposte: ricordiamo che tutte le offerte saranno disponibili fino al 26 maggio 2022.

Vi ricordiamo che in queste ore è stata svelata anche la nuova offerta della settimana: si tratta di un apprezzato sparatutto uscito da poche settimane.

Nel frattempo, Sony ha anche avuto modo di svelare gli ultimi dati finanziari relativi a PS5: la console next-gen non è riuscita a raggiungere le aspettative, a causa della carenza di scorte, nonostante 19 milioni di unità vendute.

La situazione potrebbe però migliorare nel breve tempo: Sony si aspetta infatti di riuscire a vendere molte più console durante tutto il 2022.