Anche il creatore di Dead or Alive ha ceduto al fascino degli NFT

Come tante saghe importanti e storiche, anche quella di Dead or Alive è rimasta recentemente orfana del suo creatore, Tomonobu Itagaki.

Dopo Dead or Alive 6, che potete recuperare su Amazon, la saga di picchiaduro è rimasta arenata senza nuovi episodi.

Sono passati ben due anni dall’ultimo aggiornamento del titolo, e al momento non si sa quale sarà il futuro del franchise.

Ma di sicuro sappiamo che Itagaki sta seguendo la strada battuta da altre aziende come Square Enix, legata agli NFT.

Tomobu Itagaki ha infatti aperto un nuovo studio di sviluppo, annunciando anche il primo gioco a cui sta lavorando.

Sfortunatamente, come riporta PC Gamer, è un videogioco legato agli NFT, i non fungible token che hanno creato un mercato ad oggi tumultuoso.

Il creatore di Dead or Alive e la sua nuova società, Apex Game Studios, ha annuncaito Warrior, il primo gioco del suo nuovo studio.

My Apex Game Studios set up and incubated its first game @warriorgame_io

My Studio focuses on producing high-quality and immersive 3A Web3.0 games

Warrior aims to solve the performance and security issues of GameFi 1.0 and achieve GameFi 2.0

More: https://t.co/duCd50ftMP

— Tomonobu Itagaki (@ItagakiApex) July 12, 2022