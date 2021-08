Creatore di una storica saga lascia per sviluppare titoli mobile

Siamo ormai abituati ai movimenti di mercato più disparati nel mondo dei videogiochi, ma quando il creatore di una storica saga lascia la sua creatura per sviluppare titoli mobile rimaniamo sempre di stucco.

Immaginate se Hideo Kojima, dopo Death Stranding Director’s Cut, si mettesse a fare esclusivamente videogiochi per smartphone e tablet.

Oppure se un altro grande nome si mettesse a lavorare a Genshin Impact e le sue microtransazioni feroci, sviluppando un’espansione o una meccanica di gioco particolare.

Senza nulla togliere al mondo del gaming su mobile, che a volte si ritrova anche con produzioni come Nier Reincarnation di Yoko Taro, tanto per fare un esempio.

E invece è proprio quello che sta succedendo, a quanto pare, a Toshihiro Nagoshi, storico creatore della serie Yakuza e del Ryu Ga Gotokou Studio.

Il report che arriva da Bloomberg è di quelli che scuotono la giornata, per così dire: la compagnia cinese NetEase avrebbe assunto proprio il creatore di Yakuza per sviluppare titoli mobile.

Le compagnie cinesi stanno ormai espandendo il loro mercato in maniera considerevole, e da molti anni sono sempre più caparbie anche nel mondo videoludico.

In questo senso non stupisce questo grande, colpo di mercato, con il quale la più grande rivale di Tencent si porterebbe a casa uno dei grandi nomi dell’industria.

A Nagoshi spetterebbe la creazione di un proprio team di sviluppo, al quale sarebbe a capo ovviamente, per sviluppare grandi progetti per il mercato mobile.

Questi sono gli unici dettagli disponibili di un accordo che deve essere ancora siglato, e di cui non sappiamo ancora i dettagli finali rispetto ai doveri di Nagoshi.

Toshihiro Nagoshi è da sempre un personaggio abbastanza singolare che incarna, se vogliamo, gli aspetti più estrosi dei personaggi di Yakuza. Ricordate quando si scagliò contro Nintendo Switch definendola una console per bambini?

Per quanto riguarda il mercato mobile ci toccherà abituarci, come abbiamo avuto Sakaguchi al lavoro su Fantasian (che ha visto uscire anche una seconda parte) per prodotti Apple, avremo tanti altri nomi illustri nel mercato mobile.

Chissà come risponderà Tencent, la rivale di NetEase, che nel frattempo è penetrata nel mondo Nintendo facendo faville con Pokémon Unite.