GameStop, il lancio del marketplace NFT è stato un disastro

GameStop è inevitabilmente al centro delle attenzioni in questi giorni, anche per il lancio del famigerato marketplace NFT, il negozio di non fungible token digitali.

Mentre i negozi della catena faticano a consegnare le PlayStation 5 (come fa fatica anche Amazon), l’azienda sta vivendo una certa trasformazione.

La quale passa anche da una serie di licenziamenti in massa avvenuti di recente, un segnale che la catena di negozi non se la passa troppo bene.

E, a pochi giorni da questi licenziamenti, il CEO di GameStop aveva celebrato il lancio del negozio NFT proprio ieri, festeggiando per il nuovo business in arrivo.

Ma le cose non sembrano essere andate molto bene per GameStop ed i suoi NFT.

Stando ad un’analisi di ArsTechnica, il lancio della nuova piattaforma di ecommerce è stato un disastro.

Il marketplace NFT di GameStop è stato lanciato dopo mesi e mesi di hype montato dall’azienda, e scetticisimo generale da parte della community ed esperti di economia.

Il mercato generale degli NFT è infatti in una fase molto calante, secondo molti finirà presto, e l’ingresso della catena di negozi di videogiochi non è stato esaltante.

Stando ai dati, GameStop ha incassato dagli NFT solamente 45mila dollari nelle prime 24 ore.

Può sembrare tanto in termini oggettivi, ma paragonati ai volumi di affari di un’azienda come GameStop, e soprattutto alle transazioni generali degli NFT, si tratta di una cifra molto esigua.

Ars Technica definisce questo flusso di ricavi è paragonabile circa per il 0.27% delle entrate fiscali del 2021 di GameStop, ed è difficile che possa aumentare presto.

Mentre il mondo degli NFT sembra non stia decollando in generale, GameStop continua imperterrita su questa strada.

A dimostrazione di una situazione poco chiara e lungimirante, che porta anche i dipendenti di tutto il mondo a fare azioni estreme.

E sarà divertente vedere il flm sul caso delle azioni di Wall Street, visto che la vicenda che ha coinvolto la catena di negozi diventerà un lungometraggio.