Anche Hogwarts Legacy prova la magia del day one rotto

Hogwarts Legacy sta per arrivare e, come per ogni grande produzione, anche il titolo di Warner Bros sta ripercorrendo tutte le tappe classiche dei tripla A.

Il titolo ambientato nel Wizarding World è attesissimo e sta generando davvero un grande scalpore. Anche troppo, come vi abbiamo raccontato in un recentissimo SpazioGames Originals.

Non aiutano nemmeno i leak che sono arrivati nelle ultime ore che, mostrando l’intera mappa di gioco, non fanno altro che far crescere l’hype nei giocatori.

Un mondo che il team di sviluppo ci ha mostrato in più occasioni, anche particolari, come nel caso del video ASMR legato ad alcune parti del mondo di gioco.

E mentre voi state aspettando, probabilmente, la vostra copia di Hogwarts Legacy acquistata su degli store come Amazon, anche il titolo di Warner Bros ha il suo day one rotto.

Come riporta Twinfinite, infatti, alcuni giocatori hanno potuto scoprire la magia del day one rotto.

Alcuni giocatori fortunati stanno già esplorando il mondo di Hogwarts Legacy, e probabilmente alcuni di questi sono responsabili dei primi leak, in barba a chi sta aspettando.

Nel Reddit ufficiale del gioco sono infatti apparse delle foto di copie acquistate e ricevute da alcuni fan:

Un giocatore tedesco ha condiviso una foto della sua versione Xbox Series X di Hogwarts Legacy, ricevuta una settimana prima della sua uscita.

Non è ovviamente l’unico, perché nel web si stanno moltiplicando testimonianze di copie del gioco spedite prima del tempo, che faranno aumentare probabilmente anche il numero di leak che gireranno.

A proposito di leak, quello dell’artbook ci dà la possibilità di scoprire altre novità riguardo l’attesissimo Hogwarts Legacy. Tra cui, ad esempio, tutte le missioni disponibili nel gioco.

Nell’attesa potete recuperare il resoconto del nostro provato del gioco, in cui abbiamo messo le mani sul titolo scoprendo le prime novità con mano.